Escucha lo nuevo de Gorillaz, Julia Michaels, Bat for Lashes, «El Coche Fantástico»…

Este viernes 2 de octubre podremos escuchar los nuevos discos de Róisín Murphy, Jónsi, Gabriel Garzón-Montano, Groove Armada, Matt Berninger, Shamir, Elvis Perkins, Nathy Peluso, Melanie C, Blackpink, Bon Jovi, las rarezas de Mariah Carey y en España lo nuevo de Sílvia Pérez Cruz y Sidonie, que han desvelado estos días un single promocional junto a Delaporte. Ha sacado un álbum sorpresa Laura Jane Grace y este está ya disponible, pues se ha editado excepcionalmente en jueves; como también ha salido ya un EP de Deerhoof de versiones, del que seleccionamos una pista muy divertida en la que adaptan ‘El Coche Fantástico’.

A falta de que se publiquen estos álbumes y otras novedades, compartimos ya una playlist de avance en la que puedes encontrar el nuevo single de Romy de The xx, que se va a convertir en una estrella también en solitario gracias a ‘Lifetime’; el corte de Jónsi con Robyn; o lo nuevo de The Crab Apples y Girl Talk con Bas. Gorillaz siguen desvelando temas colaborativos de su nuevo proyecto, esta vez junto a Elton John, y hablando de colaboraciones, Carlos Sadness y Siddhartha comparten ’80 días’.

Completamos la playlist de momento con la versión de Bat for Lashes de los Carpenters y un tema nuevo de Julia Michaels. Continuaremos añadiendo nuevas canciones a «Ready for the Weekend» este viernes.