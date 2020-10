Shawn Mendes, a saco a por las ventas del Q4 con la «auténtica» ‘Wonder’

Shawn Mendes, que ya era una estrella mundial gracias al alcance de sus dos primeros discos, se ha crecido naturalmente gracias al pelotazo dado junto a Camila Cabello en ‘Señorita’, una canción que suma ya 1.500 millones de reproducciones de nada tan sólo en Spotify.

Este otoño sacará su cuarto álbum, como ha anunciado estos días, aunque no llegará a tiempo para el Black Friday. Sí para Navidad, cuando a falta de saber quién moverá ficha, puede ser uno de los discos más regalados en esas fiestas que nos aguardan con un máximo de 6 familiares a la mesa. ‘Wonder’ es el título del disco que va a salir el 4 de diciembre, y ‘Wonder’ es el título de la canción que se lanza hoy y que va a por todas desde el punto de vista comercial, como muestra ese vídeo coreografiado entre bosques, acantilados y camisetas empapadas de lluvia.

La pregunta a que se refiere el título de ‘Wonder’ es «qué se siente al ser amado por ti», pero el tema es en realidad una búsqueda de uno mismo desde que la primera frase se «pregunta» de manera intensa y profunda: «Me pregunto si estoy siendo auténtico / si digo mi verdad o filtro cómo me siento / Pregunto: ¿no sería bonito vivir en un mundo que no sea blanco y negro?».

En cuanto a producción, ‘Wonder’ es una sutil combinación de balada clásica con virguerías electrónicas. El propio Mendes, Kid Harpoon, Nate Mercereau y Scott Harris están detrás de este trabajo que podría haber pertenecido a la carrera de los Coldplay de los últimos años, Selena Gomez o Adele. Y esto último no está tirado al azar: ya sabemos que Tobias Jesso Jr estará acreditado en la ‘Intro’ del álbum (!!!), cuya secuencia aún se desconoce. Al encanto de ese coro tratado hay que añadir el crescendo del segundo estribillo y lo rápidamente que acaba el corte, dejando ganas de más, incitando a la escucha en bucle. Por algo hoy es la gran apuesta de Today’s Top Hits en Spotify, ocupando el primer lugar de la codiciada playlist con 27 millones de «followers».

Shawn Mendes ha dicho que ‘Wonder’ «refleja mi vida y la vida en general. Nunca había hecho esto antes, probablemente porque no tenía la capacidad y claridad mentales para reflejarlos, y también probablemente porque me daba miedo lo que la gente pensaría si reflejara eso en mi música. Hay una sensación real de libertad que sale de mí y que me hace amar esta canción incluso más».