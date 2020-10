Rigoberta Bandini abraza a las cabras, nunca se va de la ‘Fiesta’

La barcelonesa Rigoberta Bandini está siendo una de las grandes sorpresas de 2020. Recientemente escogíamos como «Canción del Día» ‘In Spain We Call It Soledad‘, una canción que sin el apoyo de las tan traídas y llevadas playlists de Spotify ha superado ya las 130.000 reproducciones, pero su repertorio tiene mucha más miga. Está su pequeño hit ‘Too Many Drugs’ y también una producción llamada ‘Fiesta’ que tiene toda la pinta de quedar en el olvido en cuanto empiecen a salir al mercado sus nuevos singles y que hoy queremos recuperar, antes de que eso pase, en la mencionada sección «Canción del Día«.

‘Fiesta’ se desarrolla con toda la calma sobre un bajo ultra electro, mientras Rigoberta Bandini va haciendo un dulce y costumbrista relato sobre esa gente que tiende a no irse nunca de las «fiestas». En la canción, además, también cabe una resaca con un «Magnum almendrado», pero product placement aparte, continúa la locura de «congas en cualquier lado» y euforia colectiva en forma de «abrazos» después de la fiesta: «Nadie habrá que pueda renunciar después a un picnic en la playa / Nadie habrá sin ganas de saltar al sol y abrazar a las cabras». Al final, asistimos brazos en alto a la verbalización aparente de esa conga, en forma de coros infantiles y tarareos.

Rigoberta Bandini nos ha respondido unas preguntas estos días, en una pequeña entrevista que publicaremos en breve y esto es lo que ha podido contarnos sobre ‘Fiesta’: «Recuerdo perfectamente el momento en que la compuse. La compuse el 2 de abril, lo acabo de chequear en las notas de voz del móvil. Estábamos confinados y habíamos estado viendo la tele en el salón y estaba inquieta, lo típico que ya no sabes qué hacer. De repente me encerré en el estudio un rato con el piano. Hacía muchos meses que no componía y salió como si nada. Fue como si alguien me dijera: «ahora ves, compón esta canción y vuelve al comedor» porque es que fue muy rápido. En una hora o así abrí la puerta del comedor y se la canté a Esteban, mi pareja. Le encantó y se puso a trabajar en la base. Nuestro referente era Franco Battiato, que para mí es Dios. Lo recuerdo todo en un marco espacio-tiempo rarísimo: sin poder salir de casa, yo embarazada de 7 meses… No sé, sentí como que se paró el tiempo para hacer este tema. En una semana estaba listo y ya lo subí».