Junglepussy es una princesa «cyberpunk» en el vídeo de ‘Main Attraction’

Junglepussy es una de las artistas que han pasado por ‘JNSP Song Contest’, el concurso dedicado a descubrir nueva música que llevan a cabo los usuarios de nuestros foros. La rapera neoyorquina, que en realidad se llama Shayna McHayle, es conocida por éxitos como ‘Trader Joe’, ‘Bling Bling’ o ‘Ready 2 Ride’ y ha llegado a aparecer en el disco de remezclas de ‘Take Me Apart’ de Kelela.

Como informa Pitchfork, el nuevo disco de Junglepussy se titula simplemente ‘Jp4’ y sale el 23 de octubre. En una nota de prensa, la artista ha dicho que en el pasado le ha costado encontrar su sonido, pero que en este disco finalmente lo ha conseguido, lo cual sorprende pues por ejemplo ‘Bling Bling‘, con su entramado de sonidos tipo campanillas y cadenas, no podía presentar una producción más chula y adictiva.

El nuevo single de Junglepussy, ‘Main Attraction’, ofrece un sonido de trap más convencional -además de ese efecto de sonido con el que pensarás que la artista ha sampleado ‘Dilemma’ de Kelly Rowland y Nelly, pero no-, sin que el flow de la artista deje de mandar en toda la producción. El vídeo de ‘Main Attraction’ en estilo «cyberpunk» gustará a fans de la primera Azealia Banks, la de ‘Atlantis’. Antes de ‘Main Attraction’ llegó el extraño single ‘Arugula’, en el que Junglepussy rapea sobre una retorcida base de inspiración jazz. Os dejamos con el tracklist de ‘Jp4’, que incluye las colaboraciones de Ian Isiah y Gangsta Boo. Y el portadón del disco, con una leonina Junglepussy que de «pussy» tiene bien poco, podéis encontrarlo en nuestro perfil de de Instagram.

Jp4:

01 Bad News

02 Main Attraction

03 Telepathy

04 Morning Rock

05 Out My Window [ft. Ian Isiah]

06 Spiders

07 What You Want

08 Arugula

09 Stamina [ft. Gangsta Boo]

10 No Band Aid