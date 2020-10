‘Palante’: Si Lola Indigo no va a Eurovisión… llevemos a Soleá al Junior

Tras un “teaser”, contra todo pronóstico bastante prometedor, RTVE ha estrenado la canción que representará a España en Eurovisión Junior. Porque sí, la organización del festival primigenio no fue capaz de apañárselas para celebrar el certamen de manera telemática la pasada primavera, pero sí habrá edición Junior pese a la covid-19. Será el 29 de noviembre en Varsovia y puedes consultar en todo momento cuáles serán los países participantes en Wikipedia.

Los años que acudimos, Eurovisión Junior se nos da muchísimo mejor que el festival madre, y el caso de este año puede que no sea ninguna excepción. Tras ganar con María Isabel y ‘Antes muerta que sencilla’ en 2004, y quedar en una digna tercera posición el año pasado (nunca hemos quedado por debajo del 4º puesto en la versión infantil); ‘Palante’ de Soleá puede dar otra alegría más a los espectadores españoles.

Un inicio algo tibio más próximo a la new age va dando lugar a una producción llena de palmas a lo Rosalía, hasta llegar a un estribillo de flautillas y mensaje empoderador que no puede hacernos pensar sino en cualquiera de los hits que ha venido sacando durante el último par de años Lola Indigo. Y no se nos está yendo la olla: en sus créditos encontramos a Hajar Sbihi, que ha co-escrito ‘Ya no quiero ná’ (2018) de Lola Indigo, aunque las cosas no acabaron muy allá entre ellas, ‘Booty’ de C. Tangana & Becky G y ‘Oye Pablo’ de Danna Paola.

Junto a ella en los créditos del tema encontramos a Bruno Valverde, productor igualmente de ‘Yo ya no quiero na’. La tercera persona involucrada según la web de RTVE es Cesar G. Ross, quien ha trabajado con en La Voz Kids y con Gemeliers, y adivinamos por tanto que es más próxima al entorno de Soleá.

RTVE anuncia que la seccionada Soleá estará acompañada de varios bailarines durante su actuación. Son Lucía Arcos, Tania Gálvez, Carlos Damas e Iván Cuadros. Todo parece tan bien pensado que ya solo cabe preguntarnos por qué demonios no enviamos algo así a concurso cuando se trata de ganar el Eurovisión de los adultos. ¿Estará Blas Cantó tomando buena nota de todo?