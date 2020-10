Salut para la reapertura del ocio nocturno en Cataluña debido a los rebrotes

No abrirán discotecas ni salas de conciertos ni espacios similares en Cataluña por el momento, informa El Periódico reproduciendo declaraciones de la Conselleria de Salut, que ha decidido parar la reapertura de dichos espacios debido a la actual situación epidemiológica que vive la región. Los especialistas médicos consideran irresponsable dicha apertura ya que creen que provocaría más contagios: 2La situación en la que estamos no permite que nos desviemos de la coherencia del discurso del Govern de cara a la población» han sido las palabras de Jaume Padrós, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Por su parte, el secretario general de la patronal de Locales de Ocio Nocturno, Joaquim Boadas, ha lamentado la decisión de la Generalitat: «La culpa de los rebrotes, que son nuestro verdugo, los ha provocado la propia Administración, prohibiendo el ocio nocturno cuando no tocaba prohibirla y haciendo aumentar, con esta decisión equivocada, el botellón y las fiestas ilegales. Y se nos hace a nosotros víctimas de esta decisión equivocada»,

La decisión aprobada este martes permitía la apertura de espacios de ocio nocturno en Cataluña hasta las 3.00 de la madrugada, tal y como señalaba el acuerdo alcanzado este martes por la Generalitat de Cataluña y el sector de ocio de Cataluña y confirmaba la FECASARM (Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales) en un comunicado.

En concreto, el comunicado detallaba que las «actividades recreativas musicales que se beneficiarán de esta nueva resolución son las actividades con licencia de discoteca, sala de baile, sala de fiesta, bar musical, café teatro, café concierto, sala de conciertos, establecimientos con régimen especial, discotecas de juventud, karaokes, salas de fiestas con espectáculo y conciertos de infancia». Quedan fuera del dictamen «locales con reservados anexos». El horario de cierre para bares musicales y discotecas de hecho será prácticamente el mismo que el habitual: los primeros cierran a las 2.30 y los segundos a las 3.00 según aparece estipulado en la Orden de Horarios de la Generalitat.

La resolución llegaba con limitaciones esperadas e las circunstancias actuales y las actividades que se lleven a cabo en dichos espacios iban a estar controladas al milímetro. Entre ellas, la programación de actuaciones en directo sería obligatoria. Además, «la pista de baile no podría ser utilizada y debería ser ocupada con mesas o solo sillas, el aforo debería estar limitado al 50% y el público debería llevar mascarilla siempre que no esté consumiendo». También sería obligatorio «crear un registro de los asistentes y facilitarles gel hidroalcohólico para su uso en cualquier momento».

El secretario general de FECASARM, Joaquim Boadas, aplaudía la decisión de la Generalitat pero con reservas, ya que la Asociación consideraba «insuficiente» el horario estipulado porque a las 3 de la madrugada no opera el transporte público y temía que dicho horario incentivara el «botellón». A su vez indicaba que «la clausura del ocio regulado nunca tendría que haberse producido ya que los contagios han aumentado». Sin embargo, celebraba que la Generalitat «haya reconocido expresamente que el sector de ocio nocturno legal no ha sido causante de los contagios ya que han estado cerrados».

Recientemente, Primavera Sound ha anunciado la celebración de un «concierto-estudio» en la Sala Apolo de Barcelona que «consistirá en la realización de un cribaje rápido de COVID-19 a las personas asistentes a un concierto de música en directo». El propósito del estudio es «probar diferentes fórmulas que puedan garantizar la creación de un ambiente seguro para la realización de acontecimientos relacionados con el ocio en espacios cerrados en tiempos de COVID-19», y en el cribaje se prevé que participen un total de 1.000 personas. El estudio tendrá lugar en alguna fecha por determinar de este mes de octubre.