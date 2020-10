Aitana, The Weeknd y Dua Lipa, los más nominados a Los40 Music Awards 2020

Los 40 Principales han dado a conocer este mediodía las nominaciones de su próxima edición. Aitana es la artista española más nominada seguida de Pablo Alborán y David Bisbal, y en cuanto a los artistas internacionales, lideran las nominaciones The Weeknd y Dua Lipa, seguidos de Lewis Capaldi, Lady Gaga y Tones and I. Bajo estas líneas puedes consultar la lista completa de nominaciones, vía Los40. Bad Gyal aparece en la categoría de Artista revelación junto a Omar Montes, con quien comparte el éxito ‘Alocao’; Rauw Alejandro, Nicki Nicole y Jay Wheeler. La sede de este año de Los40 Music Awards, así como la fecha de celebración y la programación de artistas que actuarán en la ceremonia, se darán a conocer en los próximos días.

CATEGORÍA ESPAÑOLA

ARTISTA O GRUPO

– David Otero

– David Bisbal

– Pablo Alborán

– Dani Martín

– Aitana

ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN

– Maikel Delacalle

– Nil Moliner

– Natalia Lacunza

– Lérica

– Miki Núñez

ÁLBUM

– Beret: Prisma

– David Bisbal: En tus planes

– Dvicio: Impulso

– Amaral: Salto al color

– Estopa: Fuego

CANCIÓN

– David Otero y Taburete: Una foto en blanco y negro

– Pablo Alborán y Ava Max: Tabú

– David Bisbal y Aitana: Si tú la quieres

– Nil Moliner y Dani Fernández: Soldadito de hierro

– Aitana y Cali y el Dandee: +

VIDEOCLIP

– Pablo Alborán y Ava Max: Tabú

– Dani Martín: La mentira

– Lola Índigo, Raw Alejandro y Lalo Ebratt: 4 besos

– Pablo López: Mariposa

– Aitana y Reik: Enemigos

ARTISTA O GRUPO DEL 40 AL 1

– Fred De Palma y Ana Mena

– Dani Fernández

– Dvicio

– Beret

– Morat

CATEGORÍA INTERNACIONAL

ARTISTA O GRUPO

– The Weeknd

– Dua Lipa

– Lady Gaga

– Harry Styles

– Black Eyed Peas

ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN

– Lewis Capaldi

– Tones and I

– Nea

– Doja Cat

– Aya Nakamura

ÁLBUM

– Harry Styles: Fine line

– Dua Lipa: Future nostalgia

– The Weeknd: After hours

– Lady Gaga: Chromatica

– Lewis Capaldi: Divinely uninspired to a hellish extent

CANCIÓN

– Tones and I: Dance monkey

– Black Eyed Peas y J Balvin: Ritmo

– The Weeknd: Blinding lights

– Lewis Capaldi: Before you go

– Dua Lipa: Don’t start now

VIDEOCLIP

– The Weeknd: Blinding lights

– Lady Gaga y Ariana Grande: Rain on me

– Tones and I: Dance monkey

– Ava Max: Kings and queens

– Dua Lipa: Physical

ARTISTA O PRODUCTOR DANCE

– Topic

– Joel Corry

– Regard

– Nea

– Surf Mesa

CATEGORÍA LATINA

ARTISTA O GRUPO

– Anitta

– Morat

– Maluma

– Danna Paola

– Camilo

ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN

– Rauw Alejandro

– Omar Montes

– Nicki Nicole

– Jay Wheeler

– Bad Gyal

ARTISTA O GRUPO URBANO

– Bad Bunny

– Karol G

– Maluma

– Ozuna

– C. Tangana

CANCIÓN

– Karol G y Nicki Minaj: Tusa

– Camilo: Favorito

– Maluma: Hawai

– Rauw Alejandro y Camilo: Tatto (remix)

– J Balvin: Rojo

VIDEOCLIP

– J Balvin: Rojo

– Karol G y Nicki Minaj: Tusa

– Maluma: Hawai

– Bad Bunny: Yo perreo sola

– Rosalía y Travis Scott – TKN