Canción Del Día: ‘Dentro y en contra’, otro himno desolado y meta de Marcelo Criminal

Marcelo Criminal está «dentro» de la industria musical sobre todo desde el éxito de ‘Perdona (ahora sí que sí)’ de Carolina Durante con Amaia, que incluso alcanzaba la lista de éxitos española hace un par de temporadas; pero también está «en contra» de dicha industria como puede comprobarse por su sonido totalmente descuidado y lo-fi aunque sea buscado. A todas luces, Marcelo, quien se describe a sí mismo como un «niño murciano que expresa sentimientos», es una especie de Daniel Johnston español y editado por una indie (Sonido Muchacho).

El nuevo single de Marcelo Criminal es ‘Dentro y en contra’ y vuelve a ser uno de esos números de rock lo-fi extremo que practica el autor de ‘Repentino brote de añoranza y amor‘. No es su primer single de 2020, por otro lado: antes llegaron ‘La balada de Marty McFly’ y ‘JL, frente a su ordenador’ y después tres demos llamadas ‘Operación Triunfo’, pero sí es uno de los más inmediatos que jamás ha publicado, aunque solo sea por lo presente que suena su voz en la grabación y por lo gracioso de la letra, un comentario desolado sobre la industria musical hecho desde dentro y desde la ironía, llegando a lo meta.

«Agradezco las catarsis de la música pop, y quiero formar parte de todo esto» es la primera frase que emite Marcelo en ‘Dentro y en contra’, para después revelar su intención de destapar algún tipo de secreto de la industria que esta no quiere desvelar: «Voy a montar una banda y os vais a enterar de que vivimos a costa de un millón de muertos». Ya en las dos primeras estrofas queda claro que Marcelo vela su ironía con un ánimo siniestro que se confirma en el pasaje siguiente: «Si no sueno en radio 3 me dispararé en el pie, y diré a todos que solo era una broma» puede incitar a la carcajada o dar un escalofrío depende de cómo te pille de ánimos.

En los momentos finales de ‘Dentro y en contra’, Marcelo canta «y si logro despegar yo prometo olvidar a todos los empresarios de Londres hasta Roma» para terminar clamando: «¡Toda España cantando la misma canción!» Difícil lo tiene ‘Dentro y en contra’ para sonar en «toda España» cual hit de Aitana con David Bisbal, pero el espíritu esperanzado a la par que irónico de la canción, así como sus guitarras distorsionadas en la onda de Sparklehorse, pueden crear adicción.