‘Tiempos de Twindergram’ es el «kinki-pop» sexy y político de Eguala

Eguala es el proyecto de electropop del cantante, compositor y productor valenciano afincado en Madrid Santi Igual Alapont, que este año ha publicado su primer disco largo ‘Espenta’ («empujón») a través de Subterfuge. El artista se ha dado a conocer en los últimos tiempos gracias a singles como ‘Mucho mejor’, la adaptación de ‘Daft Punk is Playing at My House‘ de LCD Soundystem que es ‘Julio Iglesias canta en mi casa’ y ‘Loco’, una divertida producción que parece inspirarse sin demasiado misterio en ‘Barba Streisand’ de Duck Sauce.

Cuando quedan dos meses para que acabe el año, Eguala ya tiene listo un nuevo proyecto más ambicioso. Se trata de un discolibro llamado ‘Amor en tiempos de Twindergram’ que se compondrá de 11 capítulos, cada uno de los cuales contará con su propia canción y texto. El discolibro se enmarca en la historia de amor entre dos personajes llamados Dani y Gabi y hoy, JENESAISPOP estrena en exclusiva el videoclip de su primer adelanto, un casi homónimo ‘Tiempos de Twindergram’ que sirve como entrada al universo que Santi Igual Alapont ha creado en este nuevo proyecto, basándose en la realidad que vive la juventud del siglo XXI.

Este primer capítulo de ‘Amor en tiempos de Twindergram’ «se presenta en el contexto de una generación que ha sufrido dos crisis nada más arrancar», dando lugar a un desasosiego generacional sin precedentes marcado por la crisis de la salud mental y la realidad de un futuro incierto (entre otras cosas). «La promesa de prosperar económicamente, como lo hicieron sus padres, no se va a cumplir», indica la nota de prensa. «Da igual los títulos que tengan. El contrato social está roto. Aun así, la felicidad se puede encontrar, y se encuentra». El texto de este primer capítulo puede leerse en la web del artista.

En el videoclip que puedes ver bajo estas líneas, dirigido por Vasco Alapont, un Santi preparadísimo académicamente malgasta sus días viviendo en una caravana mientras ahorra y posiblemente busca trabajo en su ordenador al tiempo que un gigante diploma de «graduado universitario» acapara plano. En el vídeo, un Santi nacido en los 60 con familia e hijos -y que podría llamarse Cayetano- prospera mientras el Santi actual apenas concilia el sueño debido a la ansiedad «millennial», ha de conformarse con sacarse fotos haciendo ver que está de vacaciones y sigue bebiendo leche caliente con galletas antes de dormir porque la crisis económica y la sanitaria no le han permitido hacerse adulto.

En cuanto a la música, ‘Tiempos de Twindergram’ es una pegadiza canción de pop-rock con tintes electrónicos muy claramente influida por el sonido de la kinkidelia, por lo que lleva a pensar en unos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba que habrían elevado su dosis pop en un 200% más o menos. En ella, Santi «intenta resistir» la situación actual mientras sus padres tratan de ayudarle en lo que pueden y él sobrevive a base de «reggaetón», viajes al sudeste asiático y a «un alquiler»… y listo. Como diría La Sra Tomasa: es lo que hay.