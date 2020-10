Kylie Minogue anuncia ‘Infinite Disco’, concierto online

Kylie, que continúa siendo lo más votado de JENESAISPOP una semana más con su último single, ‘Magic’, anuncia una nueva promoción del álbum que saca en dos semanas y media. Además, desde hoy sabemos que el álbum dura 41 minutos, sin que ningún tema exceda de 4 minutos excepto ‘Magic’, como puede comprobarse en iTunes y Wikipedia. Para los hardcore fans, habrá 4 canciones extra.

Si la llegada de ’DISCO’ está prevista para el viernes 6 de noviembre, un día después, el sábado 7 de noviembre, habrá un concierto online de 50 minutos para promocionar el mismo. Será esa tarde cuando sus fans puedan comprobar cómo suenan algunas de las nuevas canciones del álbum en vivo, además de sus clásicos “en un mundo imaginado por ella misma junto a sus colaboradores creativos Sinclair/Wilkinson y Studio Moross». Suponemos que la escenografía continuará con la estética y fantasía vistas en los vídeos de ‘Say Something’ y ‘Magic’.

Se ha compartido un teaser del concierto, que recibe el nombre de ‘Infinite Disco’, al tiempo que se ha informado de que las entradas para poder ver el show online salen a la venta este miércoles 21 de octubre (obviamente la gente no trabaja gratis). Después, el concierto podrá disfrutarse en modo “on demand”.

Join me on a journey to my INFINITE DISCO, a performance spectacular streamed across the globe on November 7! 🌎🌍🌏 https://t.co/fmwpRn6sMw … pic.twitter.com/AN2v8FEDhE

— Kylie Minogue (@kylieminogue) October 19, 2020