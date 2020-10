Adiós a Spencer Davis, icono del beat británico

Spencer Davis, líder de a banda de beat inglesa The Spencer Davis Group, que triunfó en los años 60 gracias a éxitos como ‘Gimme Some Lovin’, ‘I’m a Man’ o ‘Keep on Running’, ha fallecido en California debido a una pneumonía a la edad de 81 años.

Después de haber colaborado con futuros integrantes de Rolling Stones y Fleetwood Mac, el cantante y compositor galés formó The Spencer Davis Group en 1963 junto a Steve Windood, Muff Winwood y Peter York. Sus primeros éxitos fueron sendos covers del cantante jamaicano Jackie Edwards, ‘Keep on Running’ y ‘Somebody Help Me’. Ambos alcanzaron el número 1 en Reino Unido a mediados de los 60. De hecho, el primero se apuntó el tanto de expulsar de dicha posición a los Beatles y su single ‘We Can Work It Out/Day Tripper’. Más adelante, The Spencer Davis Group obtendrían el mayor éxito de su carrera con ‘Gimme Some Lovin’ y después con ‘I’m a Man’, el segundo de los cuales sería versionado por la banda de rock Chicago.

Tras separarse la banda, Spencer Davis emprendió una carrera en solitario, y publicó los discos ‘It’s Been So Long’ en 1971 y ‘Mousetrap’ en 1972. Afectado por duros problemas económicos, Davis consideró declararse en bancarrota en el año 1970, pero tres años más tarde, una composición que él había escrito apareció en un álbum de los Allman Brothers que terminó vendiendo 6 millones de copias. «De repente, un cheque de 5.000 libras llegó a mi puerta y no había visto tanto dinero en mi vida», llegó a declarar. El artista había seguido grabando y actuando en los últimos años.