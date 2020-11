Canción del Día: Ed Banger ultima el disco de Myd, de la «casa TikTok» a Mac DeMarco

Myd es un productor francés de 33 años que algunos recordaréis por formar parte del cartel del FIB, cuando había tal cosa en Benicàssim, hace un par de temporadas. Fichado por Ed Banger Records (Justice, Sebastian, Mr Oizo), prepara su debut largo a lo grande, primero anunciado para este otoño, y finalmente retrasado a principios de 2021.

De dicho disco ha presentado un par de singles, el último de los cuales es ‘Moving Men’, una canción con silbidito y colaboración de Mac DeMarco, con quien entabló amistad cuando ambos toparon con una gira cancelada por covid-19 en Estados Unidos, tras haberse conocido en París. Pero la canción que ha brillado este verano es ‘Together We Stand’, una especie de amalgama entre una melodía de Empire of the Sun y un beat de Duck Sauce que se ha presentado con un vídeo espectacular y acaba de quedar 2ª en la 34ª Edición del JNSP Song Contest de nuestros foros presentada por el fundador El_Maguan.

‘Together We Stand’ presume de varias cosas: haber presentado tal nombre antes de la pandemia, de un sample vocal hecho por el propio Myd y de un ritmo house «four-to-the-floor». Así habla el propio artista sobre su creación: «‘Together We Stand’ habla de una comunidad de gente que entrega sus vidas devotamente a dicha comunidad. Escribí la mayoría del disco mientras estaba de gira, y después de publicar mi primer EP en Ed Banger, vi la comunidad alrededor de nosotros y la comunidad electrónica como un todo. Para mí era muy cutre hacer algo como «hey, todo el mundo está en la pista de baile y las chicas son preciosas», así que lo expresé de otra manera. Lo traduje a una comunidad en que vivimos juntos y dedicamos una parte de la vida a la música. Es como un pequeño culto».

Es más o menos también la inspiración de un vídeo rodado en Los Ángeles, con varios escenarios muy locos, y para el que el productor tuvo que dar clases de baile, para no dedicarse únicamente a salir haciendo la croqueta, como sucede en un momento, al lado de una piscina. De un motel a esa «casa TikTok«, ‘Together We Stand’ ha peleado de esta manera por convertirse en el nuevo ‘Barbra Streisand’, algo que ha conseguido solo a medias, si bien llamando la atención del público sobre lo que encontraremos en ese inminente disco, aún sin fecha de publicación.





