Katy Perry la lía al abogar por la «familia primero» a pesar de los desacuerdos ideológicos

Katy Perry ha sido una de las protagonistas de la noche de los MTV EMA pero no por haber actuado, aunque estaba nominada en dos categorías, sino por haber publicado un tuit que ha suscitado cierta polémica entre sus seguidores.

En el mensaje, la autora de ‘Smile‘ ha defendido la importancia de proteger a la familia aunque existan entre sus miembros desacuerdos ideológicos tales como que una persona haya votado por Biden y la otra por Trump, con todo lo que ello implica. «Lo primero que hice cuando se confirmó la presidencia (de Biden) fue llamar a los miembros de mi familia con los que no estoy de acuerdo y decirles que los quiero y que estoy aquí para ellos», ha indicado Katy en el mensaje. «La familia va primero. Llama a tu familia hoy».

Las críticas a Katy se centran en que ella, como mujer blanca cisgénero que ha nacido en el seno de una familia de clase media y que a día de hoy es una persona rica, nunca ha podido sentir en sus propias carnes el verdadero rechazo de su familia por ser quien es. También hay quien señala que, actualmente, a Katy no le afectaría directamente que Trump siguiera en la Casa Blanca mientras este aprueba leyes que discriminan a la comunidad LGBTQ+ o niega la existencia del cambio climático. Desde otra perspectiva, también hay quien defiende a la cantante por simplemente haber querido mandar un mensaje de amor y de unión, aunque sus palabras no hayan sido las adecuadas.

the first thing I did when the presidency was called is text and call my family members who do not agree and tell them I love them and am here for them. #FamilyFirst. Call your family today. Happy Sunday. ♥️

— KATY PERRY (@katyperry) November 8, 2020