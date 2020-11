A Geezer Butler de Black Sabbath le da «asco» la letra de ‘WAP’

El bajista de Black Sabbath Geezer Butler, en la banda desde 1968, ha concedido una entrevista a Kerrang! en la que repasa su carrera y narra cuándo estuvo a punto de morir por un problema digestivo.

Hablando sobre su canción ‘Unspeakable Elvis’ de su disco en solitario de 1997 ‘Black Science’, que acaba de ser reeditado, ha empezado a hablar sobre cómo un ídolo de una generación musical puede ser percibido como el diablo por la gente. «Cada vez que sale nueva música, es vista como la música del diablo. Cuando Elvis Presley salió, todo el mundo dijo que era Satán. Y en los 60 y en los 70 se convirtió en el tesoro nacional de América. Pasa con cada ola de nueva música. Como con el metal obviamente. Los cristianos se volvieron locos cuando Sabbath salimos. Y cuando el rap salió, la gente alzó los brazos sobre qué palabras concretas estaban usando los raperos».

A pesar de lo moderno de su discurso, que sirve para explicar por qué cada género nuevo que sale produce un rechazo frontal en un sector de la población (la última víctima sería el reggaetón), hace una excepción al hablar de ‘WAP’, el éxito de este año de Cardi B junto a Megan Thee Stallion. «Tengo que decir que Cardi B me toca las narices con esa canción de ‘WAP’. Es repugnante, pero ahí la tienes», indica refiriéndose a sus «letra sexualmente explícita». «Un/a colega no sabía de qué iba la canción, pero su hija de 10 años la estaba cantando. Y me dije: «¿qué? Que pongas algo así en un álbum, pues vale. ¿Pero en un single? Es un poco demasiado». Pero vuelvo a decirlo: tengo 71 años. Soy una maldita cabra vieja».

Autocrítico y divertido en su argumento un tanto carca, Geezer Butler está haciendo referencia al lenguaje explícito de la letra de la canción, que repite unas 150 veces «hay putas en la casa» en base a un sample de una canción de los 90, y contiene un texto más sexual, imposible. Hasta el punto de que ‘WAP’ es un acrónimo de «wet-ass pussy», que alguien en Genius ha traducido de manera muy elegante como «vagina bien mojada».

El tema ya generó cierta controversia, con la derecha americana preguntándose si esto de verdad podía ser considerado «feminismo» o empoderamiento. Cardi B consideraba una victoria haber cabreado a los conservadores.