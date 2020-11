Rough Trade vuelve a adelantarse y publica lista de sus discos favoritos del año

Como cada año, Rough Trade se ha adelantado a todo el mundo y ha publicado su lista de los 100 mejores discos del año. Un año extraño marcado por la pandemia pero también por las demandas de un pueblo harto del racismo y de la brutalidad policial que ha «subrayado la importancia de la música y del papel que juegan en nuestras vidas». Sin interés por los grandes «blockbusters» musicales, la tienda de discos y sello discográfico repasa lo que ha dado de sí el pop alternativo durante este año.

El disco del año para Rough Trade es ‘Untitled (Black Is)’ de SAULT, uno de los varios trabajos discográficos que el misterioso colectivo de hip-hop de Reino Unido -cuyos integrantes se desconocen, si bien se sabe que Inflo es su productor- ha publicado este año, y que precisamente denuncia el racismo que se vive hoy en el mundo. El top 3 de mejores discos del año para Rough Trade está conformado por ‘Punisher‘ de Phoebe Bridgers y ‘SAWAYAMA‘ de Rina Sawayama, y completan el top 5 los últimos trabajos de Laura Marling y JARV IS, el nuevo proyecto de Jarvis Cocker.

De hecho, el rock tiene bastante presencia en la lista de Rough Trade y entre los títulos que aparecen solo dentro del top 10 se encuentran los trabajos más recientes de Dream Wife, la banda de «shoegaze gótico» Bdrmm o Porridge Radio. Más adelante, dentro del top 20, asoman IDLES, Thurston Moore o Working Men’s Club. El álbum electrónico destacado de 2020 para Rough Trade ha sido el de Caribou, y la curiosidad de la lista es su reivindicación del último disco de Cornershop.

01. SAULT – Untitled (Black Is)

02. Phoebe Bridgers – Punisher

03. Rina Sawayama – SAWAYAMA

04. Laura Marling – Song for Our Daughter

05. JARV IS – Beyond the Pale

06. Dream Wife – So When You Gonna

07. Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs – Viscerals

08. Bdrmm – Bedroom gothic shoegaze

09. Porridge Radio – Every Bad

10. Rolling Blackouts Coastal Fever – Sideways to New Italy

11. Cornershop – England Is A Garden

12. Waxahatchee – Saint Cloud

13. Osees – Protean Threat

14. Idles – Ultra Mono

15. Caribou – Suddenly

16. Tom Misch + Yussef Dayes – What Kinda Music

17. Thurston Moore – By The Fire

18. Oklou – Glamour

19. Working Men’s Club – Working Men’s Club

20. Hazel English – Wake Up!