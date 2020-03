Caribou / Suddenly

Más que como un gran DJ y un productor de electrónica, que también, ‘Our Love‘ confirmó a Caribou como un amor. Valga la redundancia. Una persona sensible que sin renunciar a llenapistas como habían sido ‘Odessa’ y ‘Sun’ (y ‘Can’t Do Without You’ continúa siendo un himno fundamental en la historia de la década pasada), se preocupa por el valor de las cosas que le rodean. La muerte, la causa LGTB+ o el amor en la tercera edad eran algunos de los temas que rondaban aquel álbum, el mejor de 2014, y del que por tanto han pasado ya hasta 6 años.

‘Suddenly’, que debe su título a la rapidez con que pueden cambiar las cosas en la vida, es otro disco igualmente adorable, que se ha enriquecido con las experiencias de Dan Snaith durante todo este tiempo: un divorcio en la familia, la muerte de nuevo acechando a algunos de sus miembros, el nacimiento de una de sus hijas en la parte trasera de un coche, el Brexit, lo tóxico que es Reino Unido como lugar de residencia… Sobre todo despuntan dos temas: la muerte y algo que podríamos considerar “feminismo”, o la importancia de la figura femenina en la vida del artista y en la sociedad.

Cuenta Caribou en una entrevista que publicaremos en breve (‘Suddenly’ será nuestro “Disco de la Semana”) que, al estar su padre -un académico matemático- permanentemente encerrado en un despacho, considera que se crió con su madre y con sus hermanas. Ahora, si se ve arropado y vive en verdad un momento muy feliz de su vida, es gracias a su esposa y a sus dos hijas. Rodeado siempre de mujeres, Snaith dice haberse visto sorprendido y decepcionado por las revelaciones de la era #MeToo. “Sabía que había acoso, abusos, masculinidad tóxica… pero no hasta qué nivel. Muchas mujeres que conozco empezaron a postear cosas que no podía imaginar que habían pasado. Esas experiencias me mostraron que vivo en un mundo muy diferente al que yo creía”.

De la necesidad de cambiar el mundo nace la canción con que se abre ‘Suddenly’, una balada intimista llamada ‘Sister’ que Caribou dedica a sus hermanas y a sus hijas, dirigiéndose también a los hombres por todas las cosas que tenemos que cambiar en nuestro interior (“Tío, tú eres quien tiene que hacer cambios / Nadie va a hacerlo si tú no”). Dicen los créditos que Carolyn Snaith “canta” en este tema, pero se trata de una vieja grabación familiar rescatada por Dan en la que se escucha a su madre. Igualmente, ‘New Jade’ habla sobre una separación, pero no es precisamente un drama sobre el fin del amor. La relación era tóxica y Caribou escribe sobre cómo los hijos apoyan a su madre en su huida hacia la libertad. “No creas nada de lo que te dijo / Son siempre mentiras / Hemos estado esperando mucho tiempo / Y ahora finalmente se ha marchado”, celebra el texto.

‘Home’, el primer adelanto, el que sampleaba una canción perdida de Gloria Barnes, es también un elogio hacia la mujer (“hay tanto que ella puede enseñarme”); mientras que la muerte impregna gran parte del álbum por otro lado, como ya sucedía en el anterior, donde ‘Julia Brightly’ se dedicaba a su ingeniera de sonido (trans, por cierto), que había fallecido. El espléndido sencillo ‘You and I’ dirige unas palabras hacia alguien que ya se nos fue, mientras la balada ‘Magpie’ es aún más explícita al dirigirse a una mujer que “ya no está desde hace 5 años”, pero continúa muy presente en la vida del artista.

Con estas descripciones, podríamos estar hablando de un disco turbulento de cantautor tipo Nick Cave o Sun Kil Moon, pero Caribou no ha dejado de ser un productor de electrónica, y además uno absolutamente genial, que además al mismo tiempo y aunque resulte contradictorio, cada vez se muestra más seducido por la canción pop: atentos a la balada ‘Like I Loved You’. ¿Por qué “contradictorio”? A Snaith le agobia muchísimo repetirse a sí mismo y ser consciente de que lo normal cuando un artista lleva 20 años en el mundo de la música, es que no esté precisamente en su mejor momento creativo. Así, ‘Suddenly’ sale de más de 2.000 borradores o ideas de música que ha ido desarrollando con la ayuda en la selección de su esposa y de Four Tet.

Únicamente ‘Lime’ une realmente varios de esos borradores. El resto del disco, cuando ofrece secciones cambiantes o unión de varios géneros musicales, es a través del desarrollo de una sola pista inicial. ‘You and I’ ejemplifica perfectamente esa sensación de “cambio repentino” de la que habla el disco y también su ambición artística, jugando con las estructuras e incorporando hasta guitarras eléctricas; y otra canción interesante es ‘Sunny’s Time’, en su yuxtaposición de pop de cámara al piano y retorcido hip-hop. A su vez, no se pierde de vista la pista de baile, centro del último sencillo ‘Never Come Back’ o de la evocadora ‘Ravi’, en la que la única frase es “Siempre es mejor cuando estoy contigo / y me abrazas como antes”. El disco se cierra inmediatamente después, literalmente “en las nubes”, con el artista pidiendo a alguien que vuelva para darle abrigo. A veces celestial, a veces envolvente, a veces eufórico, lo seguro es que Snaith no puede ofrecer a cambio mejor regazo musical.

Calificación: 8,5/10

Lo mejor: ‘You and I’, ‘Home’, ‘Ravi’, ‘Like I Loved You’, ‘Never Come Back’

Te gustará si: eres tan sentimental como cantaban Family.

Escúchalo: el single en Youtube.