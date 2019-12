La Canción del Día: Caribou reinventa el “estribillo instrumental” en ‘You and I’

Caribou no ha decepcionado en absoluto con su nuevo single, que ahora sabemos que será el segundo extraído de un disco que saldrá ya en 2020. ‘You and I’ comienza como una preciosa canción, como lo eran las más sentidas de ‘Our Love’, incluida la estupenda ‘Can’t Do Without You’. Sin embargo, el estribillo pervierte esas intenciones, optando por un gancho de esos instrumentales que han llenado la música de esta década, pero que aquí va mutando cada vez que le toca aparecer, imprevisible como una producción de Todd Terje. Entre cuerdas sintetizadas, guitarras sintetizadas y samples de voces y otros elementos adulterados, la nueva producción de Dan Snaith busca y encuentra su dramático clímax, como metáfora de lo que encontraremos en un álbum que se llama ‘Suddenly’ precisamente porque habla de los sucesos impredecibles que nos asaltan “de repente” a lo largo de nuestra vida.

La continuación de ‘Our Love‘, para JENESAISPOP el mejor disco de 2014, llegará exactamente el próximo 28 de febrero bajo el citado nombre de ‘Suddenly’. El tema que daba a conocer hace un par de meses, ‘Home‘, está en la secuencia, ya confirmada. El disco será presentado en el próximo Bilbao BBK Live del mes de julio, junto a gente como Kendrick Lamar, Pet Shop Boys, Bad Bunny o The Killers.

Caribou indica que ‘You and I’ fue “una de las primeras canciones del disco que empezó pero una de las últimas que terminó” y que tuvo varias formas a medida que avanzaba con el álbum. “Captura gran parte del disco y de lo que dice el título del álbum. La canción cambia “de repente” de manera impredecible y es sobre un cambio en mi vida que apareció de la nada”. Por eso el disco se llama ‘Suddenly’ y se define como “el álbum mas sorprendente e impredecible de Caribou hasta la fecha”. Siempre según su sello: “Aunque conserva la marca de entusiasmo y technicolor de Caribou, este álbum está lleno de virajes y giros a la izquierda. Las canciones se caen y se transforman en algo completamente diferente justo cuando están avanzando. “You and I”, por ejemplo, comienza como una canción de amor soñadora e indudablemente similar a las de Caribou, antes de romperse en un enorme coro lleno de aullidos muestreados y finalmente se vuelve completamente pícara con un solista de guitarra que grita, surgiendo de la nada”.

Esta será la secuencia del álbum:

1. Sister

2. You and I

3. Sunny’s Time

4. New Jade

5. Home

6. Lime

7. Never Come Back

8. Filtered Grand Piano

9. Like I Loved You

10. Magpie

11. Ravi

12. Cloud Song



