Lil Nas X hace de «bottom» pero está en el «top» en ‘HOLIDAY’

Lil Nas X publica hoy el primer avance del que será su álbum debut. ‘HOLIDAY’ llega con la intención de dejar definitivamente en el pasado el éxito de ‘Old Town Road‘ con Billy Ray Cyrus y lo cierto es que sus posibilidades son evidentes más allá de que se presente con un pedazo de videoclip de lo más ostentoso.

‘HOLIDAY’, que no es un single navideño a pesar de su título y de que, en el videoclip, Lil Nas X aparezca disfrazado de Santa Claus futurista, es otro single de Lil Nas X desprovisto de ambición pero ultra-pegadizo, sobre todo gracias a un estribillo tontorrón que grita «viral de TikTok» por todos lados. La producción lujosa de ‘HOLIDAY’ cobija una letra en la que Montero Lamar Hill declara hacer de «bottom ahí abajo» pero estar en el «top» de la industria, y que viene llena de referencias al propio artista. «Tengo la canción más grande, a la mierda las listas, no las necesito», canta en una de las estrofas, mientras en otra alude a su fama de «one-hit-wonder»: «quieren saber si duraré, pero incluso cuando empiece a fracasar eso estará de moda». Mención a Michael Jackson aparte, el artista también se da un momento para recordar ‘Old Town Road’: «me he colado en la industria subido a un caballo, me he montado una triquiñuela, lo admito y no me arrepiento».

El videoclip de ‘HOLIDAY’ deja atrás la estética country de ‘Old Town Road’… pero también la seriedad que suele acompañar este tipo de superproducciones. Lógicamente ambientado en la Navidad porque esta está a la vuelta de la esquina, pero también en un Nueva York sumido en la estética cyberpunk, el videoclip supone un despilfarro de dinero que ni el mencionado Michael Jackson en su mejor momento, recuerda a vídeos antiguos de George Michael y Janet Jackson… pero también es un despliegue de sensibilidad «camp» y de sentido del humor muy poco habitual en el hip-hop, y que tampoco deja de lado las coreografías ni el «product placement» de turno.