Mourn / Self Worth

Entre cambios de sello y ahora de formación, pues se ha sustituido al batería original por Víctor Pelusa porque «las cosas no iban bien con él» y ya no compartían «del todo los ideales y las maneras de pensar»; puede parecer que la trayectoria de Mourn está siendo un tanto accidentada. Pero ciñéndonos a lo artístico, ‘Self Worth’ es otro buen disco de rock por parte de las autoras de ‘Your Brain Is Made of Candy‘, en el que se acentúan su sonido más crudo y su lado más social.

Como sucedía con los artistas de indie rock de los años 90 (y también con el indie pop de los años 80), las canciones de Mourn nos hablan de desarraigo, de personajes inadaptados, de miedo al fracaso, en este caso con unos textos sencillísimos, directos y claros. ‘This Feeling Is Disgusting’ abre el disco quejándose de un «futuro incierto»: «No quiero ser un fracaso y decepcionar a mis padres, cuando pienso en mí misma / tiendo a ponerme triste». ‘Worthy Mushroom’ plantea en su primera mitad: «No puedo sacar de mi cabeza la idea de que no tengo un trabajo real / no soy útil al mundo».

Por suerte no se quedan en eso y en ocasiones dan un paso al frente para empoderarse, dejando un inequívoco mensaje feminista, muy relacionado con lo musical, pues una de sus mayores influencias en ese sentido son Sleater-Kinney. «Antes no teníamos las cosas tan claras como ahora. Hemos crecido. Y hemos leído sobre feminismo. Por eso ahora nos sentimos más cómodas hablando sobre ciertos temas», indican en la nota de prensa de Subterfuge las dos autoras principales del trío, Jazz Rodríguez Bueno y Carla Pérez Vas.

Así, ‘Men’ habla de la desconfianza en los hombres, y su mejor momento es el de la enumeración de las cosas que los componen («Their pride, their voice, their thoughts, their lust, their shame, their power»…). ‘Apathy’ critica el mansplaining y la doble moral («me das lecciones de cómo ser una mujer decente, pensando demasiado, hablando demasiado»), y su mejor momento es cuando grita «what’s the next step? what’s the next stab?». En ambas confluyen toda la rabia que contiene su música, un torbellino de guitarras eléctricas y de sección rítmica como ya se vio en el gran single ‘Stay There’, con la de su propio mensaje.

Bien beneficiándose de una estructura atractiva, como es el caso de ‘It’s a Frogs World’, que pasa de no tener batería en absoluto, a aportar la más dura de todo el disco en su segunda mitad; o bien de una melodía más próxima a lo que en el mundo del pop entendemos como un single (‘Gather, Really’ comienza como un tema de los Pixies para después volver al mundo «riot»), ‘Self Worth’ funciona. No reinventa tanto el rock -o simplemente su sonido- como lo utiliza en su propio beneficio.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Stay There’, ‘Gather, Really’, ‘Men’, ‘Apathy’

Te gustará si te gustan: Sleater-Kinney, Belako, Pixies

Youtube: Stay There