Canción del Día: el mambo de autoafirmación de Yung Beef y amigos

Yung Beef ha pasado 2020 avanzando una mixtape de reggaetón con una serie de temas entre los que claramente ha destacado un ‘Si mañana me muero’ que está llamado a convertirse en uno de los grandes himnos del artista por dos razones: lo atípico de su estructura y ritmos, extendiéndose más allá de los 7 minutos de duración, es decir, la antítesis de cualquier cosa que podáis encontrar en la playlist de «Hits Today»; y lo que tiene de autoafirmativo.

Respecto a lo primero, se trata de un mambo construido junto a una serie de colegas, algunos procedentes de Chile, a destacar su buena química con Pablo Chill-e. El co-productor Pipo Beatz ha explicado en Atrvpadxs lo siguiente: «Yo viajé en diciembre a España, viajo todos los años. Y con Fernando un día me dijo: “Hazte un mambo”, así, estábamos hablando en el estudio y me dijo: “Hazte un mambo y mete a todos los duros”. Y yo en un principio le dije: “Pero, hermano, yo nunca he hecho un mambo”. Con el paso del tiempo que estuve allí, empezamos a gestionar una mixtape, y ya estaban los temas más o menos grabados y dije: “Pero aquí suena todo un poco monótono, aquí falta algo diferente”. Y dije: “Voy a hacer un mambo”, una noche. Y na’, me puse a hacer un mambo, me gustó. Incluso, ni con trompetas, le puse un clarinete de fondo. Y dije: “Esto suena bien”. Me acuerdo que eran las 3 de la mañana, lo exporté, se lo envié al WhatsApp, y me dijo: “Está durísimo, mándamelo al mail”. Se grabó su parte, y con eso lo armé como estribillo, y se lo fui mandando a Julianno Sosa, Pablito Chill-E, Harry Nach, Drago, a todos. En cuestión de meses ya tenía cada parte y fui estructurándolo con el tiempo».

En cuanto a lo que tiene de autoafirmativo, Yung Beef vuelve a cantar sobre dar la espalda a la industria musical y a no dejarse pervertir por el dinero, repitiendo hasta la saciedad que lo importante en la vida es ser humilde: «Y si mañana me muero, no quiero que lloréis por mí». También es muy significativa la parte que aporta Khaled: «Si mañana me muero que repartan mi dinero / Yo nunca he sido tacaño, doy hasta lo que no tengo / La humildad por delante, como decía mi abuelo / Que le follen al dinero, prefiero el respeto». Muy apta para fans de la era dembow de Drake también, ‘Si mañana me muero’ salió hace cuatro semanas y en ellas ya ha superado el medio millón de escuchas en Spotify y en Youtube, pese a que no cuenta con videoclip. Sin duda, una de las canciones más significativas de Yung Beef.



Lo mejor del mes: