Elliot Page (‘Juno’) sale del armario como hombre trans

Elliot Page ha salido del armario como hombre trans y como persona no binaria. El actor, quien, previamente al comunicado que publica hoy, respondía al nombre de Ellen, explica en su escrito que se siente «feliz» por poder ser quien es de verdad pero recuerda a su audiencia que no olvide las altas tasas de discriminación y violencia hacia las personas trans que todavía se dan en el mundo.

«Quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él/elle («he/they») y mi nombre es Elliot», empieza su escrito. «Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. Me quedo corto al expresar lo extraordinariamente bien que me siento al amarme por fin por quien soy y por haber perseguido mi auténtica identidad. Me siento profundamente inspirado por la comunidad trans. Gracias por vuestro coraje, por vuestra generosidad y por vuestro trabajo incesante por hacer de este mundo un lugar más inclusivo».

El actor indica: «Mi alegría es real pero también frágil. Lo cierto es que, a pesar de sentirme profundamente contento, también estoy asustado. Las estadísticas son alarmantes: la discriminación hacia las personas trans está muy extendida, es insidiosa y cruel. Solo en 2020 se ha sabido que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayoría de los cuales eran mujeres negras y latinas. A los líderes políticos que trabajáis para criminalizar el sistema sanitario trans y para negar nuestra existencia: tenéis sangre en vuestras manos. Y yo no me quedaré callado ante vuestros ataques».

El texto concluye: «Amo ser trans. Amo ser queer. Y cuanto más abrazo plenamente quien soy, cuanto más sueño, cuando más grande se hace mi corazón, más prospero. A todas las personas trans que se enfrentan a acosos, al odio a sí mismos, a amenazas de violencia diarias: os veo, os amo, y haré todo lo que esté en mis manos para cambiar este mundo a mejor».

Page es conocido por la película de 2007 ‘Juno’ y recientemente ha triunfado gracias a la serie ‘The Umbrella Academy’ de Netflix.