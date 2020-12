Selecta / El Niño

Selecta, esto es, el productor avilés Pablo Jiménez, ha triunfado a través de su asociación con el rapero madrileño Recycled J. Su tema conjunto ‘Bambino’ suma 13 millones de reproducciones en Spotify; ‘Superpoderes’ se acerca a los 4 millones, y juntos lanzaban el año pasado también un disco tan notable como ‘City Pop‘. Ahora, Selecta publica su primer disco en solitario, el cual ha titulado con su alias.

‘El Niño’ es un trabajo en el que confluyen muchos de los intereses musicales de Selecta, la mayoría de los cuales están vinculados a la música electrónica de baile, pues el artista se encontraba «totalmente metido en la electrónica y escuchaba bakalao» antes de empezar a trabajar con raperos. Curiosamente, él dice que la canción del disco que más le representa es la intro, la única que no contiene ninguna colaboración, pero su entramado de palmas sintetizadas, percusiones bombásticas y sintetizadores radioactivos, el cual nos sitúa dentro de ese tenso escenario automovilístico que define la estética del disco, realmente no tiene demasiado protagonismo en un largo bastante contenido en su aproximación a la pista de baile, por momentos incluso elegante, que busca realzar la presencia de sus colaboradores.

Es especialmente carismática la aparición de Pepe:Vizio en ‘Pa poder’ a pesar de que el tema queda algo desinflado al sonar inmediatamente después de la intro. En cualquier caso, estamos ante un buen corte de funky house en el que el dúo de Granada vuelca su sensibilidad flamenca en una letra que habla sobre querer «volar y vivir sin mirar atrás». El tema incorpora un sonido de vocoder tipo «talk box» (muy habitual en el hip-hop de los 90), el cual parece uno de los instrumentos favoritos de Selecta, como demuestra también el éxito ‘Tu nombre’, un tema más clubero en el que participan C.R.O. y Recycled J, pero que habría necesitado un poco más de «punch» en su base para realmente darnos ganas de quemar la pista.

Hay mejores ejercicios de estilo en ‘El Niño’, y bastante dispares entre sí. Bejo se merienda una base de UK Garage en ‘Poco a poco’ con Geni Colegui para divertirnos con sus típicas rimas ágiles y medio bobas («ni tú lo entiendes ni yo repito, yo ya no te lo derrito, pito pito gorgorito, tu tetita, tu totito»), mientras su colega Don Patricio babea por una chica en el gracioso número de surf-rock de ‘Tan rica’ y ‘Malaje’ reúne a Chocklock y Abhir Hathi por la vía de un bonito R&B noventero y vocoderizado. En un plano más electrónico, la base dura, oscura, a medio tiempo, de ‘Oscuridad’ sirve a Easy-S para ir a por todas una vez entra en la discoteca, rapeando con su flow arrastrado cosas como «solo me gusta lo duro / llego al club, y tiro los dados a ver si acabo con mi cara en tu culo». Más interesante es la producción de ‘Pagani’, en el que se percibe un poso industrial muy bien traído, que Selecta haría a bien de seguir explorando en el futuro.

Menos inspirado suena en ‘El Niño’ su coqueteo con el EDM y el trance (‘Cantadita’ me ha hecho recordar lo mucho que odio ‘Where Have You Been? de Rihanna) y todo lo que involucra a Recycled J. El autor de ‘Oro rosa‘, rapero y cantante melódico, las dos cosas a la vez, flaquea especialmente en ‘Bora Bora’ quedándose muy cerca de sonar como un discípulo de David Civera con pasajes como «aunque no es Bora Bora, ella me devora». Especial delito tiene ‘Otras dos’, título que, en la letra, es rimado con la frase «otra dosis de eso que lleva tu sabor»… ¿Es el año 2002 y no me he enterado? Jorge Escorial Moreno es carismático y pronuncia la jota como un madrileño de medalla, pero no, tampoco sale ganando de su acoplo a las bases «future bass» de Flume en ‘Tu Match’ a pesar de su graciosa temática sobre un enamoramiento online. ‘El Niño’ no presenta, por tanto, su mejor trabajo juntos, pero sí otras cosas.

Calificación: 6,3/10

Lo mejor: ‘Pa poder’, ‘Oscuridad’, ‘Tan rica’, ‘Poco a poco’

Te gustará si te gusta: ves a Selecta en la liga de Alizzz, Bronquio, Oddliquor…

Youtube: audio de ‘Poco a poco’