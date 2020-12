Las Ruinas / Arruinaos

Recapitulemos: Las Ruinas, el trío formado por Edu Chirinos, Toni López y Jaime Beltrán, anunciaron en su momento, a forma de chanza, que sacarían diez discos en diez años y después se separarían. Promesa cumplida. Y, para cerrar el círculo, decidieron que su décimo disco sería un directo, como toda buena banda de rock que se precie. Y, claro está, publicado por su sello de siempre, El Genio Equivocado. Este directo, ‘Arruinaos’, fue grabado los días 15 y 16 de marzo en la sala Vol del Poble Nou. Recoge de manera fidedigna el buen hacer de la banda en directo, pero también la complicidad de un público que los había visto cientos de veces (yo entre ellos). De hecho, Las Ruinas eran, más allá de su prolífica producción, su aún más prolífica presencia en los escenarios de Barcelona: Hi Jauh Usb?, Heliogàbal, Almo2bar, la propia Vol, etc.

El sonido de ‘Arruinaos’ tiene un puntito infame, pero eso también forma parte de su encanto: que suene como si realmente estuvieras en la sala Vol. Todo se escucha con un punto de baja fidelidad; las voces están demasiado altas respecto a los instrumentos y tienen cero tratamiento de posproducción. Edu, por ejemplo, suena a garganta desgañitada, a voz en cuello. Pero también llega toda la vibración, fuerza y alegría que desprendía su clásica formación de guitarra, bajo, batería, con su característico punk-rock que bebía del alternativo americano de los 80-90. Y sin respiro: las canciones aparecen encadenadas, sin freno, hasta encajar 23 temas en 54 minutos. Y resulta el recopilatorio perfecto de sus nueve discos anteriores. Aquí todo son hits «ruinosos», si se me permite el chiste: el punk-funk seco de ‘Piensa por ti mismo’, los quiebros Pixies/Breeders de ‘Lo que siento por ti’, los aires a Kiko Veneno de ‘Viva la Resolución’, Lou Reed paseándose por ‘Ramón y Cajal’ (la calle del Heliogàbal), la cumbre pop de Jaime, la estupendísima ‘Gabriel y Vencerás’… E ironía a patadas: la coña a costa de los músicos de rock plastas, cuadriculados y fans de Satriani en ‘Jam Session Man’, espantados ante cualquier cosa que suene a distorsión, el himno ‘Cerveza Beer’, en el cual, sí, consiguen que te veas en Joaquim Costa rodeada de lateros. Sus canciones atrapaban la realidad de su momento, de unas salidas nocturnas tan, pero tan concretas, que les podemos poner nombres y apellidos.

La pandemia puede hacer cambiar enormemente la percepción de un disco. Este directo de Las Ruinas se ha convertido, en mi caso, en el ejemplo más claro; de cómo un disco en directo divertido, fresco, pensado para celebrar la carrera de los barceloneses se convierte, por (mala) arte del virus, en un artefacto cargado de nostalgia y sentimentalismo. Porque todo aquello a lo que cantan, que vivimos con ellos, se ha esfumado. Queremos creer que no para siempre, que volverá. Pero vivimos inmersos en un impasse de duración incierta. Y ‘Arruinaos’ es una estupenda manera de recordar los no viejos tiempos que ahora parecen tan lejanos.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Lo que siento por ti’, ‘Piensa por ti mismo’, ‘Viva la resolución’, ‘Gabriel y Vencerás’, ‘Cerveza Beer’

Te gustará si: no sólo echas de menos el Hi Jauh Usb?, sino que echas de menos todos esos conciertos en salas pequeñas de grupos de tu ciudad a los que has visto cien veces y matarías por volver a ver cien veces más.

Youtube: el disco entero