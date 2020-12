Respuestas ganadoras del concurso ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI’

Hace unas semanas publicamos a través de nuestra tienda un libro llamado ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI’ que puede disfrutarse de dos maneras: en orden cronológico o a través de un «viaje» de recomendaciones (o anti-recomendaciones) a pie de página. Planteamos un concurso entre los primeros compradores sobre su «viaje» favorito y nos han gustado tanto vuestras respuestas que hemos escogido 2 ganadores. 1 de ellos recibirá un pack de regalos sorpresa de la redacción y otro un segundo libro para regalar. Estas son las dos respuestas ganadoras:

Fran B. (Barcelona):

«Antes de nada queremos felicitaros por el libro, está muy bien redactado y es bastante adictivo para los que como nosotros, lo primero que hacemos todos los días es ver qué nuevos artículos ponéis en Jenesaispop o qué discos analizáis en la página. Yo he pedido un par de libros para regalar y acabé con uno en casa. De hecho, hemos tomado el libro como un juego en el que elegimos un número cada uno hasta tener una cifra que nos lleva a una página. Además nos ayuda a desempolvar muchos vinilos (el físico importa, ¿no?). Bueno, no tienen polvo pero aprovechamos para escucharlos y a la vez intentamos descubrir muchas de las propuestas que hacéis. Flipamos con algunas sugerencias tras terminar de leer sobre un disco. Nos están haciendo gracia muchos de los viajes propuestos. Otros juegos serán saber cuántos discos hemos escuchado, si los podremos escuchar o cuáles tenemos en físico (que no son pocos).

Sin ir más lejos, volvamos al juego musical. Empezamos con el número al azar y salió el 82, ‘Blackout’ de Britney Spears, pusimos el vinilo (lo pillamos hace poco de UO) y nos pusimos a leer la reseña. Al terminar nos fuimos de fiesta sin pijama y acábamos con C. Tangana… no lo soportamos y dimos media vuelta acabando en la buena dirección, llegamos a ‘Fever’ de Kylie 😊. ¡Qué recuerdos de adolescencia con ‘Fever’! Este fue uno de nuestros viajes favoritos hasta ahora. ¡Cuánta nostalgia nos estáis dando con este libro!».

Pablo S. (Madrid):

El libro me llegó hace apenas una semana y lo estoy devorando a conciencia. En cuanto lo abrí fui directo a las últimas páginas, buscando mis discos favoritos, y he vuelto a devorar ‘X100PRE’, ‘El Mal Querer’, ‘thank u next’, ‘when we all fall asleep’, ‘Ídolo’ y tantos otros… Soy bastante joven y conozco muy poquitos discos de la primera mitad del disco (salvo los más comercialotes tipo ‘Parachutes’, ‘Back to Black’, ‘Blackout’…) Me he llevado gratísimas sorpresas: me habéis descubierto a The Avalanches, ¿Mala Rodríguez hacía ya música en el 2000? Me siento retratado por ‘The Opposite of Hallelujah’, qué preciosidad el estribillo de ‘Qué nos va a pasar’ (¡la conocí en un concierto de Amaia!)…

Pero el viaje que destaco es el que une ‘La Revolución Sexual’ (conocía lo obvio) y ‘We Are The Pipettes’ (ni idea de quiénes eran). Me lo estoy pasando pipa descubriendo las letras de ellas («if you think that this is cruel, then you should see what my friends do», en ‘One Night Stand;’ «he knows about the sonic spectrum dammit, but he don’t know if it’s groovy», en ‘ABC’); y no me puedo creer lo mucho que me reconozco en las canciones de La Casa Azul (me quedaría a vivir en ‘El momento más feliz’; a pesar del tono videojuego, ‘Mis nostálgicas manías’ me duele a nivel ‘Liability’; lo mismo ‘Esta noche solo cantan para mí’). No sabéis lo que agradezco tener el libro y poder ir descubriendo en profundidad tantos (para mí) nuevos discos y artistas. Y lo bien que me viene distraerme ojeándolo de vez en cuando. Millones de gracias».