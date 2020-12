Canción del Día: ‘Back to Your Heart’ es la emocionante balada que une a Nicolas Godin y Kate NV

Si para algo sirve revisar la música que ha salido en un año es para descubrir obras que antes te habían pasado desapercibidas, quizá porque no encontraste el tiempo de acercarte a ellas en su momento, quizá porque ni siquiera recordabas que hubieran visto la luz. ‘Concrete and Glass‘ de Nicolas Godin era uno de los primeros lanzamientos musicales que nos dejaba este 2020 en el que aún no existía la pandemia, un trabajo publicado durante el mes de enero, y hoy recordamos una de sus mejores pistas, en la que casualmente participa la autora de nuestro «Disco de la Semana», la cantante y compositora rusa Kate NV.

En nuestra reseña de ‘Concrete and Glass’ señalábamos que «partiendo de un vocoder que nos habla de la búsqueda de una «casa de vidrio y hormigón», nos embarcamos en un viaje en ocasiones tan disfrutable como el propuesto junto a Kate NV: ‘Back to Your Heart’ es una canción que, al margen del edificio que la inspiró, nos lleva al conocido Brill Building en sonido y en su texto a un «hogar» que añoramos y al que queremos volver».

‘Back to Your Heart’ utiliza el concepto arquitectónico de ‘Concrete and Glass’ para aplicarlo a una canción de amor (o más bien desamor) en el que ese lugar al que queremos volver es el corazón de la persona amada. Metáforas espaciales o de construcción como «hay un lugar que solía conocer», «hay una casa que solía conocer» o «ahora cierras la puerta y estoy sola, lejos de tu corazón» son en realidad tan clásicas como la melodía de esta emocionante composición que aúna influencias del Brill Building por un lado, y del synth-pop más elegante por otro, dando lugar a la canción más pop a la que ha puesto voz jamás Kate NV. Una grabación que los mejores Tennis podrían haber cocinado si sustituyeran la estética vintage por la retro-futurista.