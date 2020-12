0 contagios de coronavirus confirmados entre los asistentes al concierto-estudio de Sala Apolo

El estudio clínico realizado por Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas, el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona y Primavera Sound en el contexto de un concierto celebrado en la Sala Apolo de Barcelona confirma que no hubo contagios entre los asistentes al evento. El análisis confirma «su objetivo primario al no asociarse la asistencia a un concierto con la presencia de infecciones por SARS-CoV-2».

Un total de 1.047 personas de entre 18 y 59 años de edad participaron en el estudio habiendo dado negativo en un primer test de antígeno realizado antes del concierto, celebrado el día 12 de diciembre en la Sala Apolo de Barcelona. Señala la nota de prensa que «todos los participantes del estudio firmaron un consentimiento informado, no sufrían enfermedades de base, no convivían con personas mayores en su domicilio, y no habían sido diagnosticados de COVID en los últimos 14 días».

Con el evento ya en marcha, el ensayo se dividió en dos grupos: el experimental (con acceso al concierto) y el control (sin acceso). El primer grupo se compuso de 463 asistentes que entraron a la sala con mascarilla homologada, la cual fue obligatorio llevar durante todo el experimento (solo se la podían quitar para beber) sin que fuera obligatorio mantener ningún distanciamiento físico durante todo el evento. Sí se permitió cantar y bailar así como consumir bebidas alcohólicas. No se detectó ningún contagio dentro de este grupo. Dentro del grupo control se detectaron 2 contagios de un total de 496 participantes. Las dos personas contagiadas reportaron una enfermedad clínicamente leve al sistema sanitario.

El concierto incluyó cuatro actuaciones: 2 sesiones de Dj (DJ Marta Salicrú y DJ Unai Muguruza) y 2 grupos de actuación en vivo (Mujeres y Renaldo y Clara), durante un total de 5 horas. El tiempo medio que los asistentes estuvieron en el concierto fue de 2 horas y 40 minutos. El estudio concluye que «la asistencia a un concierto de música en vivo realizado bajo una serie de medidas de seguridad que incluían un test de antígeno negativo para SARS-CoV-2 realizado el mismo día, no se asoció a un incremento de las infecciones por COVID-19».