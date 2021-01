Canción del Día: redveil busca «esperanza», recordando al primer Kanye West

Entre las pocas novedades interesantes de la semana, hay que destacar un tema nuevo de uno de los raperos revelación, redveil, al que su Bandcamp presenta como un joven de 16 años de Maryland, siendo considerado por tanto uno de los «DMV rappers» de Washington DC, Maryland y Virginia.

En 2020 publicaba en esta y otras plataformas de streaming su disco ‘Niagara’ y las canciones que hallamos en él y otras que ha venido sacando como ‘Soulfood’ nos recuerdan al primer Kanye West, curtido junto a Jay-Z, o a gente como Common. Raperos que encontraban en los clásicos del R&B la base perfecta sobre la que rapear. Temas como ‘Grass’ pueden agradar a los seguidores de composiciones melódicas de Alicia Keys o Lauryn Hill. ¿Quién nos dice que esto no puede ser el próximo «revival» en un mercado saturado de trap y música latina?

Nuestra «Canción del Día» de hoy se llama ‘how 2 find hope’, se publicaba en la misma Nochevieja y es un caramelo de «esperanza» en el que redveil rapea sobre una base melosa. De nombre real Marcus Morton a juzgar por lo que vemos en los créditos de sus lanzamientos, reflexiona sobre la soledad y el desamparo al tiempo que menciona la revolución en Haití y, jocosamente, el coronavirus («una presión y se me cae la máscara, como si no creyera en el corona»).

Llama la atención la luminosidad del tema, en sintonía con la descripción que ha hecho de su música en una de las pocas entrevistas que ha dado: «triunfal, brillante y soleada». En ella dice que su principal influencia es la banda desconocida Lonny Starsky, atribuye lo centrado que está para su edad a la educación de su madre, y dice que trabaja con otros raperos vecinos pero que quiere distanciarse del sonido «DMV» para ofrecer algo diferente.