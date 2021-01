Muere a los 41 años Alex Laiho de Children of Bodom

Alex Laiho, cantante y líder de la banda de heavy metal finlandesa Children of Bodom, ha fallecido en su casa de Helsinki, Finlandia a los 41 años de edad a causa de diversos «problemas de salud de largo plazo que ha arrastrado en sus últimos años», pero que no han sido especificados por la nota de prensa oficial emitida por las redes del artista.

En dicha nota, la miembros supervivientes de Children of Bodom aseguran encontrarse «devastados por el fallecimiento repentino de nuestro querido amigo y compañero de grupo», su hermana pide «privacidad» e informa de que el funeral del músico será privado; y su mujer recuerda que fue un «marido y padre magnífico». En lo profesional, Laiho fue un guitarrista mundialmente conocido, considerado por muchos uno de los mejores de la historia, y también fue miembro de bandas como Warmen, Sinergy o Kylähullut. En 2015 organizó un concierto en el que tocaron 100 guitarristas.

Especialmente queridos tanto en Finlandia como en América Latina, Children of Bodom se separaron en 2019 y eran conocidos por su estilo de heavy metal melódico. ‘Hatebreeder’, considerado el mejor disco de su carrera, salió en 1999, pero su mayor éxito es ‘Are You Dead Yet’, de 2005. Otros hits de Children of Bodom son ‘In Your Face’, ‘Needled 24/7’, ‘I’m Shipping Up to Boston’, ‘If You Want Peace… Prepare for War’ o su versión paródica de ‘Oops!…I Did It Again’ de Britney Spears.