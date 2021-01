Hits & Flops: Ariana Grande salva los muebles y vende 1 millón; Sam Smith, no

Hits

Podemos tener la sensación de que Ariana Grande está flopeando con ‘positions‘. Se ha visto poco por las listas de lo mejor del año (aunque lo han reivindicado Rolling Stone o The Guardian), ha sonado poco esta Navidad, en España su alcance es bastante limitado, la caída en popularidad respecto a ‘Sweetener’ y ‘thank u, next’ es bastante evidente… Pero lo cierto es que hoy en día no hay muchísima gente a la que le vaya muchísimo mejor. Mediatraffic estima que con el empuje de la Navidad, el último disco de Ariana Grande ha rebasado el millón de copias y, por increíble que a los que no creímos demasiado en este disco nos pueda parecer, el álbum tiene vida y posibilidades en 2021.

Esto último se ve claramente en lo que ha pasado en las listas anglosajonas después de la Navidad: ‘positions’ resurge del puesto 29 al puesto 11 en Reino Unido, y sube del puesto 14 al puesto 5 en el Billboard 200. Además, el single ‘positions’ sube del número 14 al número 2 una vez pasado el huracán de villancicos. Vale que esto no sea ‘7 Rings’, y que las listas en enero son fáciles de conquistar, ¿pero de qué manera puede considerarse un fracaso ser número 2 varios meses después de una edición?

Mejor aún, observando las listas globales, no solo ‘positions’ continúa en el número 4 de lo más escuchado en todo el mundo en Spotify, con 345 millones de streamings y subiendo, sino que en el puesto 7 encontramos ’34+35′, de manera que no, no es ningún flop, y al puesto 70 sube hoy mismo el que puede ser el gran «sleeper» del álbum, ‘pov’. Sus haters argumentarán que el impacto del disco fuera del mundo anglosajón es mucho menor, y que el álbum tiene de momento pocas certificaciones, pero más parecen aguardar por el camino y este puede ser el típico fracasillo por el que cualquier superestrella mataría. Los 2 millones de copias no parecen inalcanzables.





Flops

Sam Smith está en una posición parecida a Ariana Grande en Reino Unido, de hecho algo por encima, pues su álbum lo encontramos ahora mismo incluso dentro del top 10… pero sus números son mucho más desfavorables fuera de las islas. ‘Love Goes’ baja del puesto 111 al puesto 143 en el Billboard 200 estadounidense; y mientras en España ‘positions’ resiste en plena Navidad en el puesto 22, ‘Love Goes’ baja al número 78. Justo en las fechas en que el disco tenía que haberse lucido como uno de los discos que comprar y regalar, pues la música de Sam Smith si algo busca es la universalidad de la de Adele, no ha sabido aprovechar el momento.

Mediatraffic estima que se han vendido unas 400.000 copias de ‘Love Goes‘ en la campaña clave y la perspectiva de remontar es un tanto desesperanzadora. ‘Diamonds’, que nunca pasó del número 40 en Estados Unidos, sigue siendo la canción más popular del álbum, sin que ninguna otra tenga pinta de viralizarse durante las próximas semanas. Las pistas más escuchadas del disco continúan siendo las que conocemos hace tiempo, los bonus tracks: ‘Dancing with a Stranger’, ‘How Do You Sleep’, ’To Die For’… Cuesta recordar que ‘Kids Again’ haya sido un single de Sam Smith (fue top 89 en Reino Unido); cuesta recordar que su debut ‘In the Lonely Hour’ vendiera 7 millones de copias.