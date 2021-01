Ed Sheeran decepciona en la lista de singles española con ‘Afterglow’

Ed Sheeran entra en el número 85 de la lista de singles española con ‘Afterglow‘, su nuevo single. A todas luces un dato decepcionante por mucho que el artista lo venda como un single suelto que no tiene nada que ver con su próximo disco, o por mucho que el tema suene a Bon Iver y mencione a Iron & Wine, o por mucho que no sea ‘Shape of You’. A pesar de todo esto la posición de ‘Afterglow’ decepciona porque la canción no es mala, ha abierto las playlists más seguidas y además es la primera que firma Ed Sheeran completamente en solitario desde el año 2017. Su «comeback» se espera como agua de mayo, como el de Adele… o quizá no tanto.

Para ser justos, muchos artistas matarían por que una canción de ellos sumara 30 millones de reproducciones en Spotify en una semana, habiendo salido antes de Navidad, y que esta permaneciera en el top 15 de singles más escuchados en Spotify a nivel global. Estoy convencido de que Ed Sheeran no buscaba nada con ella más que allanar el terreno para lo que está por venir. De hecho, el músico ha confirmado que no formará parte de su próximo trabajo discográfico. Sin embargo, no puedo evitar pensar que, de haber ido mejor, ‘Afterglow’ dejaría de ser un tema suelto para pasar a ocupar un rol mucho mayor en la carrera del artista británico. Nada nuevo bajo el sol: así funciona la industria. Si cuela, cuela y si no… Pero ‘Afterglow’ no solo ha sido recibida con tibieza en el mercado español, el cual a Ed Sheeran interesa mucho menos que otros.

En Reino Unido, el país de nacimiento de Sheeran, ‘Afterglow’ ha llegado al puesto 13 a pesar de que la canción ha sido pinchada sin parar en la radio, y en Estados Unidos solo ha sido top 32. A excepción de un número 1 en Israel, un número 3 en Irlanda, un número 7 en Australia o un número 9 en Noruega, las posiciones de ‘Afterglow’ son modestas en el resto del mundo: 12 en Nueva Zelanda, 13 en Canadá, 14 en Suecia, 28 en Bélgica, 30 en Países Bajos, 35 en Alemania… España es uno de los territorios europeos donde peor le ha ido en sus primeros 7 días. La conclusión que deja esta noticia es que Ed Sheeran no es Drake: cualquier cosa que saca no es un exitazo instantáneo, a lo ‘Toosie Slide’. Lo cual, al fin y al cabo, es una buena noticia. ¿Le esperará a ‘Afterglow’ más longevidad a largo plazo de lo que parece?

En cuanto al resto de entradas en la lista de singles española, solo dos más firmadas por Rels B: ‘Yo tengo un ángel’ entra en el número 79 y ‘Me olvidé de los 2’ lo hace en el 92.