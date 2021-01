Trump indulta a Lil Wayne y Kodak Black en su último día como presidente

En sus últimas horas como presidente, Donald Trump ha aprovechado para realizar una serie de indultos, como se esperaba. Se aplica a personas que han recibido condenas desproporcionadamente largas, que han sido objeto de otros errores judiciales o que han demostrado su rehabilitación. En su caso, entre el centenar de elegidos está Steve Bannon, un ex consejero suyo que fue detenido en agosto del pasado año acusado de apropiarse de dinero recaudado en donaciones por Internet para construir el muro en la frontera con México. Se cree que desvió más de un millón de dólares que habría destinado a pagar un salario a un funcionario de campaña y gastos personales para él.

Entre los dedicados a la música popular de los indultos destaca el nombre de Lil Wayne, quien ya había posado sonriente con Trump en los últimos meses. El rapero, que ya sabe lo que es estar en la cárcel, se declaró culpable recientemente de haber llevado ilegalmente una pistola del calibre 45 y municiones mientras viajaba en un jet privado el año pasado. Se enfrentaba a una sentencia de hasta 10 años, como informa NY Times. En la web de la Casa Blanca se elogian ahora los compromisos del «Señor Carter» con «una variedad de organizaciones de caridad, lo que incluye donaciones a hospitales y bancos de comida», así como su carácter «familiar, amigable» y el hecho de que sea «un hombre de fe».

También está entre el casi centenar de indultados Kodak Black, quien cumple condena por falsificar documentos para obtener un arma de fuego. En su caso se apunta que se ha cumplido la mitad de la sentencia así como la donación benéfica, también. Kodak Black ha pedido que las decenas de miles de dólares donados vayan a parar a manos de restaurantes de su ciudad afectados por la covid-19.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf

— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020