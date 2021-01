Glastonbury 2021 anuncia su cancelación, dejando en vilo al resto de macrofestivales

Michael Eavis y su hija Emily Eavis, responsables del Festival de Glastonbury, firman el desolador comunicado en el que anuncian que el festival simplemente no podrá realizarse este 2021, al igual que tampoco pudo celebrarse en 2020 debido a la pandemia de covid-19. Con este anuncio en marzo del año pasado comenzó una debacle económica en el sector de la que todavía no nos hemos recuperado.

La noticia es un jarro de agua fría para los que esperasen que a principios de verano, que es cuando suele celebrarse el festival (segunda quincena de junio), una gran parte de la población estuviera vacunada y por tanto pudieran celebrarse este tipo de eventos. Por ejemplo, en España, que va más retrasada que Reino Unido en cuanto a vacunación, se ha vacunado ya a un millón de personas y el ministro de Sanidad Salvador Illa cree que para verano lo estará el 70% de la población.

El comunicado de cancelación de Glastonbury lamenta “este nuevo año de barbecho obligado” e indica que se ha removido “cielo y tierra” para evitar esta decisión. “Se ha hecho evidente que simplemente no podemos lograr que el festival se celebre este año. Sentimos decepcionaros”. Una vez más, aquellos que pagaron su depósito de 50 libras en 2019, es decir, hace más de un año, podrán seguir manteniendo su reserva del festival de cara a 2022.

La noticia deja en crisis la temporada festivalera de primera hornada: si estas personas han removida “cielo y tierra” para que el festival se celebre, pero no se va a poder celebrar, ¿qué ocurrirá con los festivales que se celebran antes de Glastonbury, como Primavera Sound, Sónar o Paraíso Festival? ¿Estarán los artistas internacionales disponibles para realizar giras si no hay «Glasto»?

En plena tercera ola de contagios, por no hablar de los problemas de coordinación que está trayendo la cogobernanza entre gobierno central y comunidades, parece difícil que las autoridades se pillen los dedos en este tema cuando no se los pillaron el año pasado, y en consecuencia tampoco las organizaciones de los festivales. JENESAISPOP ha contactado con todos los festivales citados en este artículo y con varios más para obtener su opinión sobre la cancelación de Glastonbury. Entre las primeras respuestas, responsables de prensa que no están «operativos», en ERTE’s y «no hay noticias de momento».

Mal que nos pese a todos los que dependemos en mayor o menor medida de la música en directo en la industria musical, cada vez resuenan más aquellas palabras de cierto experto que aseguró que no habría eventos masivos hasta otoño de 2021… Esperemos que, como el verano pasado y en la actualidad, de hecho, al menos puedan seguir celebrándose otro tipo de eventos a pequeña escala.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd

