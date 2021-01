5 discos que escuchar si te ha gustado ‘Drunk Tank Pink’ de shame

‘Drunk Tank Pink‘ de shame es el «Disco de la Semana» en nuestras páginas, un álbum de post-punk hábilmente producido por James Ford que ha dejado singles tan certeros como ‘Alphabet’ o ‘Water in the Well’. El público no se pone de acuerdo en si suena a Fugazi o a The Hives. Estas son 5 referencias, algunas reconocidas.

The Fall / Grotesque (After the Gramme)

La banda de art-punk liderada por Mark E. Smith, fallecido a los 60 años hace exactamente tres años (un 24 de enero fue su deceso), es la mayor influencia de Charlie Steen, reconocida por él mismo. El artista cuenta en las entrevistas que descubrir discos como ‘The N.W.R.A.’ o ‘Grotesque (After the Gramme)’ le cambió la vida y el ADN de The Fall está presente en muchas canciones de shame.



Arctic Monkeys / AM

James Ford es integrante de Simian Mobile Disco, pero el amigo de Jessie Ware también ha hecho carrera de producir impecablemente discos de rock como ‘What Went Down‘ de Foals, con el que ‘Drunk Tank Pink’ guarda alguna conexión, o este de Arctic Monkeys, que no por nada es el más popular de su carrera. El productor es capaz de abrir universos dentro de las composiciones de shame y su trabajo en ‘Drunk Tank Pink’ es otra prueba de por qué está tan solicitado.



Talking Heads / Remain in Light

Si, con ‘Drunk Tank Pink’, shame han buscado crear un disco de rock que no se basase en los códigos más convencionales del género, no es de extrañar que uno de sus puntos de referencia hayan sido los Talking Heads de ‘Remain in Light’. El disco más importante que la banda de David Byrne publicó en los años 80 era conocido por sus interesantes texturas de guitarra y también por su incorporación de ritmos de la música africana, en concreto de la llamada «highlife» nigeriana. Aunque cueste creerlo, esta es otra influencia reconocida por shame en ‘Drunk Tank Pink’. Ni que fueran Dirty Projectors.



Wire / 154

Como vocalista, Charlie Steen se diferencia de sus contemporáneos por evocar la cólera de cantantes como Colin Newman de Wire. ‘Pink Flag’, el debut de la banda, es recurrente en muchas listas de los mejores discos de la historia, pero el grupo publicó otros igual de reivindicables como ‘Chairs Missing’ o este ‘154’ en el que maduró definitivamente. Un trabajo que, en su equilibrio de fiereza punk y sensibilidad experimental, da una idea de por dónde podría tirar la carrera de shame en el futuro.



Fontaines D.C. / A Hero’s Death

Súper original elección. Para nada este disco salió el año pasado. En absoluto sigue en la memoria de muchos. Pero es que las conexiones entre ‘A Hero’s Death‘ y ‘Drunk Tank Pink’ son tan obvias que sería un delito no darle cabida en este artículo: ambos discos nacen de una crisis de identidad y existencial padecida por sus líderes, de un grupo que ha terminado hastiado de las giras, ambos son los segundos álbumes de sus respectivos grupos y muestran una evolución de su sonido hacia la madurez.