Las mejores canciones del momento: enero 2021

Hoy toca renovar nuestra playlist con lo mejor del mes, en la que recopilamos la música que más recordamos de las últimas semanas. Aparece por tanto el primer tema que escuchamos en 2021, que fue ‘El negacionista’ de Los Planetas, así como los avances de los próximos discos de Zahara, London Grammar y Lana del Rey.

Entre los trallazos para la pista de baile que hemos descubierto en las últimas semanas de 2020 o las primeras de 2021, tenemos lo nuevo de Ellie Goulding con Diplo y Mark Ronson; la remezcla de Dua Lipa con Kylie Minogue para ‘Real Groove’ y al noruego Axel Vindenes, ya nunca más conocido como líder de Kakkmaddafakka. Este ha sido el último ganador del JNSP Song Contest de nuestros foros, presentado por el usuario ibuprofeno.

Han sido recientemente «Disco de la Semana» Paul McCartney, Eartheater, Kate NV, shame y lo serán Bicep, por lo que escucharemos algunas de sus pistas. The KLF acaban de llegar a las plataformas de streaming y también lo hemos celebrado con un par de artículos.

Entre los artistas revelación o más desconocidos que tenemos que seguir de cerca, Noga Erez, redveil, Yarea o Holly Humberstone. También nos han gustado los singles nuevos de Bill Callahan y Camilo, y por un nuevo vídeo o algún tipo de promo, hemos recuperdado temas de The Weeknd, Harry Styles, The Strokes, Britney Spears y Oneohtrix Point Never.

Zahara / MERICHANE

Axel Vindenes / Something

Kylie Minogue, Dua Lipa / Real Groove (Studio 54 Remix)

Rigoberta Bandini / Perra

C. Tangana, Toquinho / Comerte entera

Noga Erez / End of the Road

Eartheater / How to Fight

London Grammar / Lose Your Head

Silk City, Diplo, Mark Ronson, Ellie Goulding / New Love

Bicep / Apricots

The KLF / 3AM Eternal – Live at the S.S.L.

Los Planetas / El negacionista

shame / Great Dog

Paul McCartney / Find My Way

Holly Humberstone / Vanilla

The Weeknd / Save Your Tears

redveil / how 2 find hope

Perfume Genius, Boy Harsher / Your Body Changes Everything

Rigoberta Bandini / Too Many Drugs

Yarea / Volver

Lana del Rey / Chemtrails Over the Country Club

SZA / Good Days

Harry Styles / Treat People with Kindness

Bill Callahan, Bonnie Prince Billy, Ty Segall / Miracles

Kate NV / Lu Na

Camilo / Ropa cara

The Strokes / At the Door

Britney Spears, Backstreet Boys / Matches

Oneohtrix Point Never / Nothing’s Special