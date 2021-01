«10 fotos que»: Rihanna saca la basura, Lizzo esconde su pezón, Amaral y Cala Vento traman algo…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

El Madrileño, a punto

C. Tangana lleva casi un año avanzando su nuevo disco, con la suerte de que sus tres primeros adelantos han alcanzado el número 1 de singles en España. Cuando el cuarto acaba de ver la luz, El Madrileño ha confirmado que lo que viene a continuación es el disco. Y ha colgado esta imagen con la que ya caben pocas dudas de que el cuadro que muestra es la portada del largo. También hay playlist nueva.

Rihanna saca la basura

La cantante y empresaria barbadense ha tenido la mejor respuesta a la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Y sin mencionar a nadie explícitamente. Armada con dos bolsas de basura gigantes, la intérprete de ‘We Found Love’ ha escrito: «estoy aquí para ayudar» antes de marcar el hashtag «lo hemos conseguido, Joe». Ahora toca «trabajar». También va por ti, Rih Rih.

Jojo Siwa sale del armario

En España no es conocida, pero en Estados Unidos es la nueva Hannah Montana. Jojo Siwa es una famosa youtuber y estrella infantil que estos días ha sido noticia por salir del armario, lo cual ha provocado que reciba el apoyo de sus millones de seguidores. Ni cabe decir que el mensaje que está dando Jojo Siwa a sus fans más jóvenes no puede ser más positivo.

¿Maluma baby?

Que a Maluma le va estupendamente lo sabe todo el mundo desde que ‘Hawái’ se ha convertido en el mayor éxito de su carrera sin que nadie lo esperase, pero puede que al cantante colombiano le espere una noticia mejor. Esta imagen colgada por él recientemente ha dado a entender que él y su novia, la arquitecta Susana Gómez, esperan un bebé. De momento, Juan Luis Londoño Arias no ha confirmado ni desmentido los rumores, pero también se comenta que el artista pueda estar avanzando un nuevo proyecto musical grabado en Jamaica. Su cumpleaños es el próximo 28 de enero. ¿Habrá noticias entonces?

Charli XCX nos pone los dientes largos

La «workaholic» por antonomasia del pop actual parece estar de vuelta al estudio. En su último post de Instagram, ha colgado una imagen antigua de ella con el mensaje «creo que la vieja yo puede ser la nueva yo», de lo que se puede deducir que su etapa con PC Music puede haber llegado a su fin. ¿Nos espera nuevo disco punk? ¿Nuevo disco witch-house?

Amaral y Cala Vento, tramando algo

El veterano dúo de Zaragoza autor de ‘Salto al color‘ y el dúo revelación del Empordà autor de ‘Balanceo‘ se han reunido recientemente por alguna razón que no han querido compartir por ahora. Aguardamos impacientes a las noticias que estén por venir. De momento, Eva y Juan solo han dado una pequeña pista: «el verano dio mucho de sí». Llamadnos flipados, pero esto huele a colaboración.

Lizzo esconde pezón en foto

La autora de ‘Truth Hurts’ ha querido jugársela a Instagram y, en esta foto, ha extraído la imagen de uno de sus pezones y la ha escondido en algún lugar de la instantánea. Por lo visto, la idea le ha salido bien, porque la red social no se la ha censurado. Para encontrar el pezón de Melissa Viviane Jefferson solo tienes que meterte en la sección de comentarios de esta publicación.

James Blake es belieber

La cuarentena afecta a los artistas de diversas maneras. James Blake se había desteñido el pelo, ahora se lo ha rapado, pasando de ser «James Blake a ser Justin Timberlake», y ahora ha descubierto los filtros de Instagram que pegan tu rostro al de un vídeo famoso. Sospechábamos que el autor de ‘Assume Form’ estaba pasando por una crisis creativa pero no que fuera fan de ‘Baby’ de Justin Bieber. Por lo menos no la ha versionado.

‘WAP’: música para adultos

Íbamos a seleccionar el vídeo de Cardi B bailando al ritmo de ‘DELITO’ de Nathy Peluso, pero este es mejor. El formato es similar: Cardi interpreta sensualmente delante de su teléfono móvil su éxito ‘WAP’ y todo va divinamente hasta que aparece su hija en escena para descubrir la música del infierno. Cardi no se lo piensa dos veces y actúa rápidamente para proteger a su criatura del «I got hoes in this house, I got hoes in this house, I got hoes in this house, I got hoes in this house».

Bad Bunny se desnuda

El autor de ‘»YHLQMDLG»‘, ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR’ y ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’ ha intentado romper internet un poquito con su última publicación de Instagram, en la que presume de cuerpo trabajado en el gimnasio. «Estoy en mi cumbre», escribe. En los comentarios ya hay quien exige que el cantante se abra una cuenta de OnlyFans. No sería el primer cantante que lo hace…