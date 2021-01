The Weeknd anuncia su ¿disco definitivo?, un recopilatorio de éxitos y temas «destacados»

The Weeknd deja ver en la tienda de su página web que su próximo trabajo discográfico es un recopilatorio de éxitos llamado ‘The Highlights’ que verá la luz el próximo 5 de febrero, dos días antes de que el canadiense actúe, si todo va bien, en el intermedio de la Super Bowl, en la que será la actuación musical más importante de su carrera. Pensábamos que habíamos encontrado el mejor disco de The Weeknd, pero parece que este era el definitivo.

Quizá con el propósito de evitar confusiones, se ha decidido que el título de ‘The Highlights’ aluda a canciones «destacadas» de la carrera de Abel Tesfaye y no necesariamente a éxitos, pues se han recuperado en el tracklist un par de temas de la conocida «trilogía» de mixtapes de The Weeknd cuyo paso por listas fue modesto o inexistente, y por ejemplo no aparecen en la secuencia cortes que a día de hoy suman reproducciones en streaming monstruosas, como ‘Reminder’, ‘Party Monster’, ‘In the Night’ o ‘Dark Times’ con Ed Sheeran. Sí está ‘Love Me Harder’ de Ariana Grande, en la que Abel es artista invitado.

Los recopilatorios de éxitos son cosa del pasado desde que las plataformas de streaming dominan el mercado musical y todo el mundo puede crear playlists con sus canciones favoritas desde la comodidad de casa, sin necesidad de volver a comprar música que ya se había adquirido. Tampoco es que siga haciendo falta poner CDs en los reproductores de música de los coches desde que (casi) todo el mundo posee un «smartphone» y los coches ya vienen sin lector de CD porque estamos en el siglo XXI. El mundo espera aún que Rihanna, esa persona que ha sido capaz de llevar 14 canciones al número del Billboard antes de cumplir los 30 años, saque su propio «greatest hits». ¿O ya no?

La decisión de Abel de publicar su propio recopilatorio a estas alturas de la vida parece más bien performativa: el artista se ha sacado de la manga toda una historia de ficción alrededor de ‘After Hours’ protagonizada por un personaje psicótico que parece salido de los años 80, y la salida de este disco solo lleva este papel retro a su final definitivo. Desde luego, los últimos años de la carrera de The Weeknd han sido comercialmente tan monumentales que, de haber salido Abel en la época, el artista no habría tenido problema en vender millones de copias de un recopilatorio.

Tracklist de ‘The Highlights:

SAVE YOUR TEARS

BLINDING LIGHTS

IN YOUR EYES

CAN’T FEEL MY FACE

I FELL IT COMING

STARBOY

PRAY FOR ME

HEARTLESS

OFTEN

THE HILLS

CALL OUT MY NAME

DIE FOR YOU

EARNED IT (FIFTY SHADES OF GREY)

LOVE ME HARDER

ACQUAINTED

WICKED GAMES

THE MORNING

AFTER HOURS