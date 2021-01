Crítica: Tune-Yards exprimen su lado más clásico en pos de un mundo mejor

Entre los muchos singles que se han editado este miércoles y que pronto recopilaremos en nuestra playlist de novedades de cada viernes «Ready for the Weekend«, destaca el nuevo lanzamiento de Tune-Yards. El proyecto de Merrill Garbus y Nate Brenner que nos enamoró con discos como ‘Whokill‘ está de vuelta tras su álbum de 2018, ‘I Can Feel You Creep Into My Private Life’, y una banda sonora. Habían dado a conocer un single llamado ‘nowhere, man’ y ahora sabemos que su disco se llama ‘sketchy’ y verá la luz el próximo 26 de marzo.

El tema estrenado hoy se llama ‘hold yourself’ y, detrás de su portada tan kitsch, marca de la casa, pues la abundancia de colores siempre se ha vinculado a la estética de Tune-Yards, se esconde un tema bastante clásico en este caso. «Esta canción trata sobre la sensación de sentirme totalmente traicionada por la generación de mis padres y, al mismo tiempo, darme cuenta de cómo estamos traicionando al futuro», ha explicado la artista. Una decepción política que se siente desde el principio, cuando la primera estrofa nos recuerda que «nuestros padres fueron hijos (…) intentaron educarnos, pero los padres nos traicionaron por mucho que intentaran evitarlo».

Para que el mensaje sea cristalino han dejado de lado esa cierta experimentación que escuchamos en ‘nowhere, man’ y ‘hold yourself’ representa uno de los registros más clásicos de Tune-Yards. Cuentan que entre sus inspiraciones están los libros de Beastie Boys y Questlove, y que han trabajado sin ordenadores y con instrumentos en directo «como atletas», llegando a esa cierta querencia soul que siempre estuvo en su música pero sin exprimirse tanto. Les sienta como un guante. Mención especial para el desarrollo de instrumentos de viento, de corte jazz. «Recordé que las personas solían escucharnos buscando entretenimiento, moverse, divertirse. Juntos, creo que podemos despertar», concluye el dúo en su nota de prensa, como informa su sello en España, Everlasting. Os dejamos con el tracklist del álbum que saldrá en primavera:

1. nowhere, man

2. make it right.

3. hypnotized

4. homewrecker

5. silence pt. 1 (when we say “we”)

6. silence pt. 2 (who is “we”?)

7. hold yourself.

8. sometime

9. under your lip

10. my neighbor

11. be not afraid.