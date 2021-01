El affaire secreto entre un Specials y una Go-Go’s en ‘Our Lips Are Sealed’

Uno de los mejores documentales musicales del difunto 2020 fue el dedicado a la banda californiana The Go-Go’s, dirigido por Allison Ellwood, y que tras su estreno televisivo en los EE.UU. ha transitado exitosamente por diversos festivales de documentales (en España se pudo ver en la edición virtual del In-Edit). En él se hace una excelente crónica de los orígenes punk del grupo, de sus deslumbrantes logros (primera banda totalmente femenina que tocaba sus instrumentos y componía su propio material que llegó al número 1 con su primer disco) y tampoco se escatima en la parte oscura de la fama, las relaciones de la banda o los problemas de adicción (¿Charlotte Caffey era yonki? Casi me caigo de culo).

Entre los muchos momentazos del docu está ese en el que relatan el dulce momento -año 1980- cuando tras telonear a los grupos ingleses Madness y The Specials en Los Angeles se embarcaron en una loca gira por el Reino Unido con The Specials y el grupo femenino de ska The Bodysnatchers, mientras el glorioso sello Stiff les editaba su single de debut: las Go-Go’s todavía eran punk pop, la gira gozaba de una inédita paridad de género y la aventura musical se fundía con una juerga sin fin. Inevitablemente las tres bandas establecieron grandes vínculos, que incluyeron un rollo secreto entre Jane Wiedlin y Terry Hall de los Specials.

Al regreso en los EE.UU., las Go-Go’s ficharon por el sello I.R.S. y se sumergieron en la preparación de su primer LP. En el documental es un extraño shock escuchar a Wiedlin explicar cómo siguió en contacto con Hall durante meses fundamentalmente ¡por carta! (cual novelistas del siglo XIX). En una de esas misivas amorosas, Hall incluyó algunas letras que había escrito. Una de ellas estaba inequívocamente dedicada al ‘affaire’ que habían tenido, y que preservaron en silencio porque Hall tenía novia. Gran parte del muchísimo encanto de la canción que nacería a partir de ellos estaba ya en ese aire de pacto secreto que transpiraban los versos originales: “¿Les oyes? Hablan de nosotros / Contando mentiras, bueno, no me sorprende (…) Hay un arma que debemos usar en nuestra defensa: el silencio / Mira en su interior y les harás desaparecer (…) No prestes atención a lo que dicen / En sus juegos de celos / Nuestros labios están sellados”.

Casi inmediatamente, Jane cogió la canción y con rapidez compuso un maravilloso clásico, una de las grandes canciones del pop new wave de los 80:



En 1981 se lanzó con todos los honores el debut de las Go-Go’s, ‘Beauty and The Beat’, cuyo primer single sería precisamente ‘Our Lips Are Sealed’. La canción resultó un gran hit en listas y allanó el terreno para una larga serie de éxitos en los siguientes años. El vídeo de la canción y la propia producción a cargo de Richard Gottehrer (Blondie, Marshall Crenshaw, The Raveonettes) situaba al grupo en una nueva estética, visual y sonora, en la que la parte punk aparecía atenuada, recubierta de un nuevo lustre pop: las guitarras distorsionadas estaban mezcladas bajas, los riffs de guitarra eran cristalinos, y abundaban los colchones de teclado: ¿traición a su pasado punk o lógica evolución al pop nuevaolero?

La polémica sigue abierta: se comenta que las Go-Go’s lloraron de rabia al escuchar la mezcla final del disco, y la excitación de esas primeras demos se perdió sin duda para siempre (compárese, por ejemplo, el brío de la maqueta de ‘Lust To Love’ con el sonido de la versión oficial). Pero escuchando la demo que Jane hizo de ‘Our Lips Are Sealed’ se ve también un espíritu sutil y pop que se empezaba a abrir en la banda como creadoras, y que su disco de debut recogía brillantemente. En esa formidable primera grabación están, además, todas las ideas para el arreglo: el riff de guitarra, simple, hipnótico y perfecto, las armonías, el maravilloso puente… se puede escuchar en este fragmento del documental, donde Jane explica la génesis de la canción.

Al año siguiente el propio Terry Hall grabaría la canción con su proyecto post-Specials, Fun Boy Three, una versión más new romantic, con su sabor propio muy peculiar (y un memorable vídeo con una banda-colectivo fascinante en cuanto a looks, peinados y actitud).

