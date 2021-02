El invernal debut de Paris Jackson, hija de Michael, no suena como creías

Hace unos días la hija mayor de Madonna, Lourdes León, la lió en Instagram respondiendo a fans de su madre, de los que debe de estar hasta el higo con muchísimo motivo, mandándolos a la mierda de muy mala manera desde su perfil verificado. «¿Sabe tu madre que no te lavas el culo?», fue una de las respuestas de Lourdes que todavía pueden degustarse. También intentando respirar al margen de su legado, encontramos a la hija de Michael Jackson, promocionando estos días un primer disco que salía en las últimas semanas de un 2020 agonizante, que ha pasado desapercibido, quizá con cierta intencionalidad.

Paris Jackson, aquella niña que vimos llorando en un pequeño discurso en el funeral de su padre en 2009 y ante a la que todos se nos encogió el corazón, se ha dado a conocer como modelo y actriz (la serie ‘Star’, la comedia ‘Gringo’). Ahora ha publicado un disco modesto pero seguro, que no ha logrado dar el salto a las listas de éxito, pero que seguramente tampoco lo pretendía. ‘wilted’ huye del pop, muchísimo más todavía del soul, el sonido Motown, el new-jack swing, el hip-hop y más aún del trap y de la música latina. Más bien recuerda al fenómeno Carla Bruni: el disco está bien, sin inventar nada, destacando por presentar un estilo que no era el que esperaba todo el mundo.

Rolling Stone y NME le dieron su aprobación (3 estrellas) y más allá fue aún AllMusic otorgándole 4. En dicha reseña, las referencias eran el Beck de ‘Sea Change’, Bright Eyes o incluso Mazzy Star. ‘wilted’ ha sido comparado con ‘folklore’ de Taylor Swift porque se parece en algo más que en los títulos en minúscula y salió después, aunque en verdad empezó a fraguarse antes de la pandemia; y los referentes de Paris Jackson son los primeros Radiohead. Su segundo grupo favorito parece Manchester Orchestra, por lo que ha conseguido los servicios de Andy Hull para producir el álbum y co-escribirlo, si bien es ella quien ha escrito completamente en solitario el single principal del álbum, ‘let down’.



Paris Jackson ha sido muy clara respecto al proceso de composición, como ha explicado a Variety. Le ha dado libertad a Andy Hull para hacer modificaciones en sus temas, pero en ocasiones él ha decidido no tocar nada. «Y en otras ocasiones sí me ha dicho que: «bueno, vamos a trabajar más esta letra, o vamos a mejorar esto de alguna manera». O ha hecho totalmente el papel de productor. Y por ejemplo en ‘eyelids’ escribió por completo su propia estrofa, y trabajamos en las armonías juntos».

Aunque el mayor éxito de momento de Paris Jackson es el tema colaborativo de americana ‘Running for So Long (House a Home)’ que no pertenece a este álbum, son muchas las canciones del largo que encierran ciertas posibilidades, porque los singles no son especialmente lo mejor. ‘undone’ es la que tiene el poso más pop, ‘cosmic (wait for me)’ destaca por su virguería electrónica, ‘wilted’ por su agitación y sus matices ligeramente malignos e infernales, y ‘another spring’ es el cierre épico y contemplativo en un largo que sigue un orden narrativo cronológico. Una de sus favoritas es ‘scorpio rising’ porque han creado un pequeño complemento de percusión con sus propios suspiros. Al final uno entiende ese mejunje intergeneracional de gente que la sigue en redes: Madonna, Kurt Vile, Rita Ora, Alfred García.





Es llamativo que el disco de Paris Jackson esté pasando desapercibido, pero tengo la ligera sensación de que su subsello dentro de Universal quiere trabajarla a la larga en lugar de llamar a los medios para hypearlos y decirles que tiene algo gordo y mega sorprendente entre manos. En Variety explican que las preguntas sobre su padre estaban prohibidas en la entrevista que hicieron a Paris, y más con la que ha caído, pero es que además la palabra «Michael» ni siquiera aparece en las notas de prensa internacionales que recibimos sobre ella. Ah, sí, sale mencionada Julia «Michaels». Enumerada como compañera de sello en Republic.

Honesta hablando de salud mental, reconociendo que la terapia ha sido muy importante para ella; atreviéndose a hacer algún pequeño show televisivo; o con alguna ráfaga lejanísima de la vida con su padre como «he crecido en una casa donde escuchábamos de todo, así que tengo la mente muy abierta», Paris parece estar ganándose el corazón de cierta gente a fuego lento. Hay un momento en esta entrevista con MTV muy destacable. Bueno, dos si sumamos ese en el que cuenta que se sabe todas las canciones de los Beatles de memoria. ¡Claro, es que su padre se compró los derechos dando con un canto en los dientes al mismísimo Paul McCartney! Me refería a cuando empieza a explicar sus tatuajes y son todos sobre Bowie, Prince, Led Zeppelin, Neutral Milk Hotel, Explosions in the Sky, siete sobre «su padre»… ¿Es Amaia hablando o la sobrina de Janet?