Trent Reznor afirma que las memorias de Marilyn Manson son «una invención»: «corté con él hace 25 años»

A tenor de los últimos acontecimientos en torno a Marilyn Manson, pues varias mujeres le han acusado de abusos y le han expulsado por ello de su sello discográfico pese a que el artista ha negado las acusaciones, Trent Reznor ha querido dejar clara su postura. Por un lado, ha emitido un comunicado en el que niega que hace años ambos abusaran sexualmente de una mujer embriagada en los años 90. Por otro, ha recordado que hace casi 25 años rompió su relación con él, después de haberle fichado en 1994 para su sello para editar ‘Portrait of an American Family’ y trabajar también en su considerada obra maestra ‘Antichrist Superstar’ (1996). Marilyn Manson había dicho que se habían reconciliado.

En los últimos días ha circulado una anécdota que aparece en la autobiografía de Marilyn Manson de 1998, ‘The Long Hard Road Out of Hell’, anécdota que estaba extraída de una entrevista con un medio desaparecido llamado Empyrean Magazine, que no se llegó a publicar porque su editor dudó de los procedimientos mediante los que se había conseguido dicha entrevista, como informa Pitchfork. Trent Reznor quiere aclarar: «ya he dicho muchas veces a lo largo de los años que me desagrada Manson como persona y que terminé toda relación con él hace casi 25 años. Como dije, ese pasaje de las memorias de Manson es una completa invención. Me enfureció y ofendió cuando salió y sigue siendo así hoy».

Marilyn Manson afirmó en 2017 que se había reconciliado con Trent Reznor, indicando en el programa de Zane Lowe: «Ha sido él quien me ha mandado un mail, en el que dice algo así como: «me jode que la música ya no sea peligrosa y me recuerda a lo grande que eras y que fui yo en aquellos tiempos», en referencia a los años 90.

Pitchfork realiza también una interesante cronología sobre los momentos en que la línea entre la performance gore y violenta, que ha sido el sello de Marilyn Manson, se ha confundido con la realidad. En concreto listan los momentos en que ha sido denunciado en los tribunales o en los medios por su comportamiento violento o dudoso, en algún caso llegando a algún acuerdo al margen de la justicia (como en 2002 cuando una mujer murió en accidente de coche, supuestamente después de que Manson le diera drogas); e incluyendo la visión de su equipo.

Decía este en una ocasión sobre los maltratos sufridos por Evan Rachel Wood: «Los comentarios en Spin en los que Manson tenía la fantasía de usar un mazo contra Evan y cortarse él mismo 158 veces eran obviamente parte de una entrevista teatral con una estrella del rock, promocionando un nuevo disco, y no algo real».