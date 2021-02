Adiós al pionero del jazz fusión Chick Corea

Chick Corea, pionero del jazz fusión que ganó 23 premios Grammy, ha fallecido a los 79 años en de edad en Florida a causa de un tipo raro de cáncer que padecía y que le fue diagnosticado recientemente. Su familia ha comunicado la noticia este jueves, si bien la muerte de Corea se produjo en realidad el pasado 9 de febrero.

Nacido en Massachussets, en el seno de una familia con orígenes en el sur de Italia, en los años 60 Armando Corea formó parte de la banda de Miles Davis, a través de la cual participó en el nacimiento del jazz fusión, y posteriormente publicó por su cuenta una serie de discos muy queridos entre los cuales se encuentran ‘Now He Sings, Now He Sobs’, ‘Return to Forever’, ‘The Leprechaun’, ‘Friends’, ‘Crystal Silence’ con Gary Burton o ‘Light as a Feather’, y otros con portadas bastante curiosas como las de ‘Tapstep’, ‘The Mad Hatter’ o ‘My Spanish Heart’. Aficionado al piano eléctrico, el músico tocó jazz, bebop, composiciones para niños o música de cámara, exploró la música latina y colaboró con Herbie Hancock, Bobby McFerrin, Stan Getz, Ray Davies y Paco de Lucía, entre muchos otros.

Además de haber influido a toda una generación de músicos de jazz, Chick Corea gozó de un enorme prestigio en las instituciones musicales, especialmente en los premios Grammy: Corea es, junto a Quincy Jones, Paul McCartney, John Williams, Henry Mancini, Stevie Wonder, Beyoncé, Kanye West o Jay-Z, uno de los artistas más nominados de la historia de los premios, con un total de 64 menciones, de las cuales ganó la cifra mencionada más arriba. En redes lamentan su partida artistas como Rosalía en los stories, o Bootsy Collins, Jacob Collier o Philip Bailey en Twitter.

El músico estadounidense dejó el siguiente mensaje antes de morir: «Quiero agradecer a todos aquellos a lo largo de mi viaje que han ayudado a que la música se mantenga encendida. Tengo la esperanza de que quienes tengan el deseo de tocar, escribir, actuar o hacer otra cosa, lo hagan. Si no es por ti, entonces por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesite más artistas, es también muy divertido. Y para mis increíbles amigos músicos, que han sido como una familia para mí desde que los conozco: ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con todos vosotros. Mi misión siempre ha sido llevar la alegría de crear a cualquier lugar que pudiera. Haberlo hecho con tantos artistas a los que admiro ha sido la riqueza de mi vida».