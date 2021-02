En enero, Merge Records informaba del fichaje de Dawn Richard, la artista que nos conquistara hace un par de temporadas con discos como ‘redemption‘ y ‘new breed‘, tan válidos para los seguidores de Azealia Banks como la Rihanna más experimental y el R&B. Y ahora se conoce el primer avance de su nuevo álbum, que llega el 30 de abril bajo el nombre de ‘Second Line: An Electro Revival’, precedido del sencillo ‘Bussifame’, o lo que es lo mismo «Buss it for me».

Con este tema y este vídeo, Dawn Richard está apelando a la música de baile. El beat se inspira en la electrónica de los años 90, la canción es deliberadamente monótona en ese sentido y presta para un desfile de «voguing», y de hecho el concepto detrás del título del álbum tiene bastante que ver. Para Dawn Richard el «second line» es «un movimiento que trae a las mujeres negras pioneras a la primera fila de la música electrónica». Como se explica al principio del recién estrenado videoclip, eso se conseguirá mediante un baile con el que toda mujer pueda sentirse libre y ser ella misma.

Todo ello está en sintonía con la llamada al empoderamiento de la letra, que incluye de manera muy visible la siguiente frase: «nunca me ven sudar, porque soy demasiado fría / tengo una polla grande, haz que sea garganta profunda». El disco se centrará en artistas negras de Nueva Orleans, en la cultura «bounce» y criolla, en el electropop y en lo que se ha llamado «afrofuturismo». Con elementos de house y R&B, ha terminado declarando a su propio sello: «yo soy el género».

Una estética poderosa acompaña portadas y contraportadas, si bien después de tanto tiempo y teniendo en cuenta el fichaje estrella, habría cabido esperar algo más, tras un lustro ya de revival 90’s. A falta de escuchar más singles y sobre todo averiguar si podremos disfrutar todo esto en vivo, el hábitat natural de Dawn Richard, os dejamos con el tracklist del álbum.

01 King Creole (Intro)

02 Nostalgia

03 Boomerang

04 Bussifame

05 Pressure

06 Pilot (a lude)

07 Jacuzzi

08 FiveOhFour (a lude)

09 Voodoo (Intermission)

10 Mornin | Streetlights

11 Le Petit Morte (a lude)

12 Radio Free

13 The Potter

14 Perfect Storm