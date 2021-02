Zahara forcejea con la producción en su abrasivo nuevo single

Zahara, que sorprendiera abriendo su pecho en canal en la espectacular ‘MERICHANE‘, estrena el segundo single de su nuevo disco. ‘canción de muerte y salvación’ es otro corte de letra honesta pero sorprende por su abrasiva producción, que por momentos parece querer engullir brutalmente a la artista.

«El confinamiento me llevó a un viaje personal tan profundo que desembocó en todo lo que hay en mi próximo disco»; explica la artista. ‘MERICHANE’ podría ser el tráiler y ‘canción de muerte y salvación’ el primer acto, la primera piedra de todo lo que vendrá después.

Mi primera canción la compuse con 12 años.

No es casualidad que fuese a esa edad.

Ya desde muy pequeña entendí que la música era un refugio en el que podía esconderme y donde, paradójicamente, podía mostrarme tal y como era.

Hay cosas que no deberían pasarle a nadie.

Pero las cosas que no deberían pasarle a nadie y suceden en la infancia o adolescencia dejan marcas que no se pueden quitar después, con las que tienes que aprender a vivir y que si no cuidas bien pueden arrastrarte y sumergirte hasta asfixiarte.

Yo tenía una mancha en el pecho.

Una mancha negra que me fue invadiendo y que pensaba que tenía que destruir.

Odiaba todo lo que estaba roto en mí porque no entendía que eso que consideraba oscuridad estaba tan arraigada en mí como la luz, y que lo que me hacía ser quien era consistía en un delicado equilibrio entre mis dos lados.

Buscando ese lugar encontré aquellas canciones llenas de muerte que acabaron siendo mi salvavidas».

El vídeo es obra de Abel Molina, quien lo explica de la siguiente manera: «Le envié la canción recién compuesta sin decirle nada más y recibí una llamada en la que me contó la vida de la que yo nunca le había hablado. Me habló de la belleza de esa mancha negra, de cómo la oscuridad en realidad me había salvado y había renacido en ella. Le pedí que creara libremente y me entregó este relato donde ‘canción de muerte y salvación’ es la banda sonora. Una lucha épica entre realidades e identidades donde, en realidad, no gana nadie».