Muere a los 41 años Miles Seaton de Akron/Family

Miles Seaton ha fallecido a los 41 años según ha informado su sello Dead Oceans. Se desconoce la causa de la muerte del que fuera uno de los co-fundadores de Akron/Family, uno de los nombres fundamentales del rock experimental de principios de siglo.

Como otros miembros del grupo, su papel fue el de multiinstrumentista en la carrera de la banda, que fue muy prolífica entre los años 2005 y 2013. Primero publicaron una serie de discos en el sello de Michael Gira de Swans (sacaron por ejemplo un split con la banda de este Angels of Light) y después fueron fichados por Dead Oceans. Desde aquel 2013, Miles Cooper publicó varios trabajos en solitario.

El mayor momento de popularidad de Akron/Family se produjo alrededor de 2007, cuando publicaban el disco ‘Love Is Simple’, que contendría la loca ‘Ed Is a Portal’, extendida hasta los 7 minutos de duración, o la acústica y tabernera ‘Don’t Be Afraid, You’re Already Dead’, donde repetían hasta la saciedad el bonito título del álbum. En 2011 tuvimos ocasión de verles en Madrid, comentando precisamente que Miles interactuó con una seguidora que pedía una canción: «¡Suena mejor en el disco!», fue la simpática manera en que el artista le respondía que «no». Os dejamos con el vídeo de ‘Until the Morning’, protagonizado por él mismo.