Travis Scott habla de su nuevo disco ‘UTOPIA’, con el que busca un sonido nuevo

Travis Scott ha empezado a dar algunos detalles sobre lo que está tramando de cara a su nuevo disco, que se titula ‘Utopia’ según ya dio a entender el verano pasado en sus redes sociales. El rapero se enfrenta a expectativas enormes desde que arrasara en 2018 con un ‘ASTROWORLD‘ que también recibió muy buenas críticas por su sonido innovador en el que cabían elementos del trap, el hip-hop y y la psicodelia desde una perspectiva artificialmente lo-fi, e incluso la participación de Kevin Parker de Tame Impala en un par de temas. El single principal de ‘ASTROWORLD’, ‘SICKOMODE’ con Drake, es uno de los más reproducidos de la historia de Spotify y ha sido muy influyente por su sonido distorsionado y cambiante estructura.

En declaraciones a i-D Magazine, Travis ha dicho que está trabajando con gente nueva y buscando un nuevo sonido que parta del de su anterior trabajo para «expandirlo». Ha explicado: «Estoy evolucionando, colaborando con gente nueva, entregando un sonido totalmente nuevo, una paleta totalmente nueva». «Hay mucho material que quiero cubrir y me encanta el desafío que ello supone. Quiero crear un sonido que sea novedoso de la hostia. Puedo pasarme días golpeando mi cabeza contra la pared para intentar descubrirlo, pero cuando lo consiga, entraré en el éxtasis definitivo». El autor de ‘HIGHEST IN THE ROOM‘ ha señalado que está volviendo a hacer sus propios beats y que su intención con ‘Utopia’ es mantener a sus fans «vivos» y sobre todo no repetirse a sí mismo porque ve cada disco nuevo como el capítulo siguiente de una «saga».

Las palabras de Travis Scott recuerdan a los delirios de grandeza de Kanye West, pero también a las ambiciones de una Björk, y si hay un artista de hip-hop que puede definir el sonido de este género en la década que empieza, es él. Y el artista ha dado margen de sobra para sorprender a la audiencia con su próximo proyecto, ya que sus lanzamientos recientes o se han quedado en los márgenes del sonido de ‘ASTROWORLD’, como su EP con JACKBOYS, ‘THE SCOTTS’ con Kid Cudi o ‘FRANCHISE’ con M.I.A., o han buscado nuevos públicos fuera de Estados Unidos sin realmente demasiado mucho sobre él mismo, como ese ‘TKN’ con Rosalía que ha logrado un inaudito éxito en Europa. ¿Estará El Guincho en su radar de colaboradores? ¿Sonará ‘UTOPIA’ más bien como ‘The Plan’, su intrigante tema para ‘TENET’ de Christopher Nolan en el que manda el sonido de unos sintetizadores tipo ‘Drive’? Como apunte final, se habla incluso de un segundo álbum llamado ‘DYSTOPIA’ que saldría a la vez que el primero. Habrá que esperar para averiguar adónde le ha llevado Travis su ambición esta vez.

