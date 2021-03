Meister of the Week: Cabiria habla de las formas que le obsesionan

Cabiria prepara disco. Esa es la gran noticia que compartimos hoy. Pero hay más. El proyecto synth-pop de Eva Valero, que conocimos con temazos como ‘Fantasma’ y más adelante ‘DISCO-CAFÉ’, que por ejemplo Joe Crepúsculo ha situado en su playlist de favoritos de 2020, es protagonista hoy de un nuevo «Meister of the Week». La sección patrocinada por Jägermusic rara vez ha alcanzado estas cuotas de rareza para bien. Pasen y disfruten de cómo las formas que nos rodean pueden cambiar el mundo, como no imaginamos.

¿Por qué has escogido hablar de tus formas favoritas?

No me habría perdonado perder la oportunidad de compartir mis formas favoritas porque es una parte esencial de mi vida. Quería aprovechar este espacio y mostraros mi colección.

- Publicidad -

¿Qué dirías que hace que los monólogos de Julio Torres diviertan tanto al público?

Es un tipo de comedia bizarra, que no tiene punch-lines ni sigue esquemas de los stand-up convencionales. La narrativa de su especial es hipnotizante y rompe con la idea que tenemos de cómo tiene que ser un monólogo, dándole un significado racional a las cosas más arbitrarias. Julio Torres tiene la imaginación y el excentricismo que a veces falta en el humor tradicional.



¿Cuál es tu forma favorita y por qué?

Esta maceta-pingüino. Está en mi casa desde que tengo uso de razón y nunca había llamado mucho mi atención. Me di cuenta de que era una forma especialmente grotesca cuando los invitados que la veían tenían pesadillas durante la semana. Además está encima de un tocadiscos, no tiene ningún sentido a nivel decorativo. Está asustadísimo, es como si intentara pestañear para pedir auxilio pero por su condición de maceta de barro no lo consiguiera. He acabado normalizando su presencia y el desconcierto que provoca y ahora es un elemento indispensable en el salón de casa. Una forma 100% recomendable.



- Publicidad -

¿Hay alguna forma que repudies? ¿Por qué?

Esta colonia de Jean Paul Gautier. Porque no tolero que una colonia que huele tan increíblemente bien me llame fea a la cara.



¿Qué otras formas te interesan y aplicadas a qué objetos?

Unos pantalones hippies talla XXL, aplicados a un soporte de lápices. Lo hice cuando era pequeña con un globo y dos vasos. Espectacular.



Este queso de peluche. Por su expresión nunca he acabado de entender si se alegra genuinamente de que el ratón le esté apunto de comer o si está intentando huir. Esa curvatura de las cejas es súper confusa, pero me quedo con la idea de que simplemente es queso altruista.



Papel de water como soporte de micro. Me ha salvado más de una vez.



La simpática pareja de michelines de esta foto de una revista sobre Eduardo Noriega.





¿Cómo expresas en tu vida tu fascinación por las formas? Por ejemplo, ¿coleccionas algún tipo de objeto?

La expreso haciendo fotos como las que estoy adjuntando en esta entrevista. También me inspira mucho la colección de funkos de la cantante Edurne.



¿Sigues alguna cuenta (de Instagram o Pinterest, por ejemplo) dedicada a las formas?

Uglydesign.

¿Conoces la tripofobia? ¿La padeces con alguna forma en concreto?

No la padecía hasta que he encontrado por casualidad esta imagen:



¿Te interesa el simbolismo sonoro? Que los sonidos poseen su propia forma se sabe desde que dio a conocer el ‘efecto bouba/kiki’. ¿Eres de las que ve formas constantemente al escuchar música?

Yo creo que la música puede ser muy visual, y que cada persona puede formar a partir de un sonido su propia narrativa. La música de Grimes por ejemplo la relaciono con unos espaguetis boloñesa.

¿Qué formas ves en tu propia música? Por ejemplo, algunos teclados de ‘Disco-Café’ me suenan como ovalados, curvos, suaves… mientras otros suenan más puntiagudos y ásperos.

A la hora de diseñar mi sonido las formas están muy presentes, sobre todo porque cada oscilador de un sintetizador tiene su propia forma de onda. La forma determinará las características de ese instrumento: cada onda tiene una intensidad y una cualidad diferente, y podemos encontrar formas senodales, triangulares, cuadradas, rectangulares y dientes de sierra. Para el pad principal de DISCO-CAFÉ, usé una triangular como se puede apreciar aquí:



También quería rescatar el dibujo midi del solo de piano de la canción, en el que podemos ver unos picos gemelos. ¿¡¡Nos has colado otro guiño a Twin Peaks, Cabiria!!?? ¡¡¡Pero bueno!!!



¿Estás familiarizada con la notación gráfica? ¿Te interesa aunque sea por estética?

Hace poco pedí por internet The Real Book Vol.1, que es un conjunto de partituras de standards de jazz para principiantes de Hal Leonard. Estudié piano cuando era pequeña y se me daba bien leer partituras, pero ahora que estoy intentando volver a la práctica siento que he perdido toda la paciencia. Siempre acabo tocando alguna de ‘Amélie’. Lo único que añadiré al respecto es que estoy completamente de acuerdo con esta review de Rafael de The Real Book:



¿Se te ocurre alguna canción o disco que sea rico en «formas sonoras»?

¡Mi próximo disco, que podréis escuchar en unos meses! No falta ni sobra ni una forma. La cantidad justa de formas, en serio.