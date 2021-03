Uribes, ministro de Cultura y Deportes y uno de los peor valorados del gobierno según el CIS, ha concedido una entrevista a Rockdelux, en persona y después de varias semanas de retrasos. El director de la revista Santi Carrillo se ha desplazado desde Barcelona al Ministerio sito en Chueca para charlar con él sobre cuestiones como el ansiado Estatuto del Artista (que espera que se ejecute en esta legislatura), la petición de bajar el IVA cultural (no es una opción rebajarlo, Uribes insiste en que «si bajamos el IVA hay menos recursos que entran al Estado») o las ayudas de los fondos europeos por la pandemia.

El ministro insiste en varias ocasiones en que España es el único país de Europa en que se ha logrado mantener en activo la música en vivo, aunque los eventos masivos lógicamente no hayan sido una opción, y cuenta que es habitual que atienda entrevistas internacionales para explicar esta cuestión. «Somos el único país de Europa que ha hecho eso. Porque ahora mismo, por ejemplo, París tiene cerrados los cines, los teatros, los conciertos; nosotros no. Cuando dependía de mí, lo hice directamente, y cuando ya las Comunidades Autónomas tomaron el testigo después del primer estado de alarma, mis conversaciones con ellos siempre han reafirmado el hecho de que la cultura es un lugar seguro, un espacio seguro, y que, por tanto, hay que preservarla».

- Publicidad -

Cree que, al respecto, en Financial Times «casi le han acusado de imprudente»: «Somos la excepción cultural europea, por eso me llaman del ‘Financial Times’, o el otro día de una revista italiana de arte, también de una revista alemana, porque están sorprendidos de que España, que tiene índices de contagio similares a los de otros países, a la cultura se la ha protegido en los términos que le decía: cultura abierta y cultura de ayuda; ya sé que nunca es suficiente, pero todo lo que hemos podido hacer desde el gobierno lo hemos hecho. Y esa es la vía (…) El riesgo, lo tenemos ya todos claro, está en las fiestas que se hacen en las casas privadas o en algunos lugares donde la gente se relaja, se quita la mascarilla y donde, digamos, hay un contacto físico. Ahora, ¿un concierto se puede organizar siguiendo los protocolos? Claro que se puede. Yo, este pasado verano, asistí a algunos. No solo de música clásica, que he ido a muchos, sino también de ópera o de zarzuela».

Uribes cuenta en la larga entrevista que se han «triplicado las ayudas a la música con respecto a 2019, ya que el daño es muy grande»; y explica cómo se van a repartir los fondos europeos (900 millones de euros) en tres áreas: deporte, por un lado; teatro, danza, música, circo, Bellas Artes y el libro, por otro; y finalmente una parte audiovisual en la que Uribes subraya la importancia del videojuego, no solo las series y el cine.

- Publicidad -

Habla también de cómo ha charlado con Alejandro Sanz de las devoluciones de entradas para eventos que no se han podido realizar y se han pospuesto (que en el caso del autor de ‘Corazón partío’ solo han sido del 10 o 15%), y quizá una de las partes más curiosas de la entrevista es ver a Uribes hablar de música realmente. Para muchos parece más bien un ministro de Deportes, pero en un momento defiende que «no es un despropósito» que Cultura y Deportes formen parte del mismo ministerio. Cuenta Santi Carrillo que el ministro gana en las distancias cortas, el mismo Uribes reconoce en un momento que tiene un «problema de comunicación», y curiosamente termina contando algo de lo que rara vez habla: sus gustos musicales.

Además de tener un hijo de 23 años aficionado a la electrónica, recuerda sus tiempos como seguidor de U2, Depeche Mode, Talking Heads, los Smiths, Immaculate Fools y La Dama Se Esconde, entre otros. Preguntado por algo actual, cita a Vetusta Morla; y en cuanto a series se declara fan de ‘Antidisturbios‘. Ahora está viendo ‘The Crown‘. La entrevista completa, aquí.