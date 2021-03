Justice quieren «justicia» respecto a ‘Justice’: «cease and desist» para Justin Bieber

Poca broma el parecido entre la T de la portada de ‘Justice’, el disco de Justin Bieber que sale esta noche y el logo de Justice, cuya T en mayúscula es una cruz. Lejos de ser una coincidencia, el dúo francés ha enviado un «cease and desist» para que Justin Bieber deje de utilizar dicho logo en Estados Unidos y en el extranjero, pues Justice han actuado reiteradas veces en Estados Unidos (su segundo disco fue top 40 en el Billboard 200 pese a su origen francés), y tienen pruebas de que Bieber es perfectamente consciente de la coincidencia.

De hecho, según su testimonio, en mayo de 2020, el equipo de Justin Bieber los contactó vía mail para que el equipo de diseño gráfico de Justice «discutiera un logo». Indican: «Intentamos acordar una llamada entre el equipo de Bieber y nuestro diseñador, pero la llamada nunca pudo ser completada y la conversación terminó allí. Nadie mencionó ningún disco llamado ‘Justice’. La primera vez que vimos algo de eso fue el anuncio del disco».

- Publicidad -

En los documentos a que han accedido Rolling Stone y Pitchfork aparece la marca registrada en Francia en 2008 e indican a Bieber: «Tu uso de la marca es ilegal. No has recibido permiso de Justice para utilizar esa marca. El trabajo de Bieber no está asociado, apoyado ni patrocinado por Justice. Este uso de la marca no solo es ilegal sino que es probable que confunda a los consumidores». Por lo que pudiera pasar, aquellos fans de Bieber que lleguéis aquí, compraos cuanto antes vuestra copia con esta portada de ‘JusTice’.

- Publicidad -