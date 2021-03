Xenia Rubinos lidia con la muerte como puede en ‘Did My Best’

Xenia Rubinos, autora de discos como ‘Magic Trix‘, nos ha conquistado en días recientes con una de esas interpretaciones que duelen: en ‘Did My Best’, su último single y nuestra «Canción del Día» para este lunes, trata el tema de la pérdida de manera directa y clara. Nada más empezar, confiesa: «nunca pensé que tuviera que escribir esta canción / ayer me desperté y escuché las noticias / todavía no me puedo creer que te hayas ido / no tiene sentido para ninguno de nosotros / ni siquiera me pude despedir». Foto: Mario Rubén Carrión.

‘Did My Best’ trata, pues, sobre la muerte de un ser querido muy cercano, mientras la música retuerce una serie de sintetizadores entre el trance y el electro pero pasados por el prisma de la experimentación. Si nos fijamos en el vídeo situado en una fiesta de Año Nuevo, dirigido por Mario Rubén Carrión, y en el que Xenia Rubinos aparece llorando, contando su historia a la cámara, es como si la cantante tratara de distraerse, olvidar, pasar página con la llegada del nuevo año, pero los recuerdos del pasado mes de «septiembre», cuando estuvo a punto de tirar la toalla, le pudieran. La música, martilleante, representa sin duda la obsesión y el dolor que no cesa por mucho que se empeñe.

Xenia Rubinos ha explicado que ha usado este vídeo a modo de «ritual de cura»: «Esta canción es sobre una pérdida repentina y sobre el deseo de ver a esta persona de la que no te has podido despedir. Recuerdo un momento en el que pensé que ya no podría cantar más, es como cuando lloras tanto que te olvidas de por qué estabas llorando incluso (…) De repente, en un sótano durante una noche espeluznante de cuarentena de fuegos artificiales y sirenas de ambulancia, recordé por qué canto».



