El homenaje de Kid Cudi a Kurt Cobain no es una pose

El rapero Kid Cudi ha actuado este fin de semana en el programa estadounidense Saturday Night Live para presentar su último disco, ‘Man on the Moon III: The Chosen’, publicado el pasado mes de diciembre. El álbum incluye el éxito ‘Show Out’ con Skepta y Pop Smoke, es la tercera parte de una serie que Cudi inició con su debut de 2007; ha sido top 2 en Estados Unidos y su secuencia contiene colaboraciones de lo más diversas, de Nosaj Thing a Phoebe Bridgers pasando por Finneas. Pero Kid Cudi ha pisado el escenario de Saturday Night Live completamente solo, si bien para homenajear a otra persona.

El autor de ‘Day ‘N’ Nite (Nightmare)’ ha querido, durante su actuación en el conocido late night americano, rendir tributo a su ídolo, Kurt Cobain. Cudi raramente pierde oportunidad de mostrar su adoración por el líder de Nirvana: en el disco de su proyecto con Kanye West, KIDS SEE GHOSTS, en concreto en un tema llamado ‘Reborn’ escrito por él, aparece un sample de ‘Burn the Rain’, un tema no demasiado conocido del repertorio de Nirvana que permanecía inédito hasta que en 2015 vio la luz dentro de la banda sonora de ‘Montage of Heck‘, el documental sobre Cobain: y el rapero ha ido tan lejos de tatuarse un busto de Cobain en la pierna, sacado de la famosa foto en la que aparece llevando una camiseta de ‘Hi, How Are You?’ de Daniel Johnston.

Este 5 de abril se han cumplido 27 años desde la muerte de Kurt Cobain, los mismos años que él tenía cuando se quitó la vida, y parece que Kid Cudi ha querido recordarle a su manera. En la actuación de ‘Tequila Shots’ ha llevado un cardigan verde parecido al que portó Cobain en el icónico MTV Unplugged de Nirvana de 1994, y en la de ‘Sad People’ se ha embutido en un vestidito floral muy similar al que solía llevar Cobain por aquí y por allá. Eso sí, el vestido no es de segunda mano como los que gustaba llevar a Cobain, sino un diseño de Virgil Abloh para su nueva colección. En Twitter, Kid Cudi ha confirmado que el vestido floral que ha llevado en Saturday Night Live es efectivamente un tributo al cantante de Nirvana.

Como cualquier fan de Nirvana sabrá, Kurt Cobain siempre expresó su feminidad sin complejos, dando la espalda a la imagen del «hombre americano tradicional». Como recuerda el libro de Sasha Geffen ‘Glitter Up the Dark‘, Cobain llevaba vestidos u otras prendas tradicionalmente femeninas para expresar su propia fluidez de género, pues no se identificaba con la masculinidad normativa, lo cual terminaba reflejado en el repertorio de Nirvana o en sus videoclips; de hecho, el músico decía tener un «lado gay» porque sus amigos del instituto solían ser chicas o chicos gays; recordaba que siempre había sido un muchacho «enclenque y femenino»; aseguraba que, de no haberse casado con Courtney Love, habría llevado un «estilo de vida bisexual», y la propia Courtney comentaba a los periodistas que para ella era normal encontrarse a Kurt en casa vistiendo ropa femenina, como «jerséis de mujer de los años 50».

Aunque parece un truco publicitario más, un «stunt» con el que promocionar un single y una prenda de ropa, el vestido de Kid Cudi es una nueva reivindicación de la feminidad masculina, por parte de un rapero que no es conocido por su machismo o su homofobia, sino por hablar abiertamente sobre salud mental o por reivindicar los derechos LGTB+. Un homenaje que, sobre todo, obliga a pensar en Kurt como un verdadero pionero feminista de su época: él no solo defendió a las mujeres violadas muchos años antes del #MeToo, sino que llevaba ropa femenina simplemente para expresarse a sí mismo. 27 años después de su muerte, su autenticidad sigue inspirando a la gente.